Бархатный голос Алинура

Талантливый и увлечённый Алинур Султангазин из Глубоковского района считает сцену своей стихией, а музыку – верной спутницей.

Лирический баритон молодого вокалиста часто звучит под сводами Дома культуры посёлка Глубокое. Его бархатный голос восторженно воспринимается зрителями, особенно когда он исполняет казахские народные песни, наполняя их нежностью и любовью к своей родине.

– Когда пою, для меня важно всё – композиция, слова песни, их глубинный смысл, – делится Алинур Султангазин. – Люблю разные жанры – от классики до современной электронной интерпретации мелодий. Особенно мне дороги казахские народные напевы. Исполняя их, будто прикасаешься к священным заветам наших предков, воспевающих Великую степь и её героев.

Также Алинур, участвуя практически во всех торжественных мероприятиях, концертах, проводимых в районе, часто выступает в роли ведущего, а в будние дни руководит детским вокальным кружком. Педагог он требовательный, но для своих воспитанников, прежде всего, – друг и наставник. Говорит, что среди них есть настоящие звёздочки.

Выкладывается наш герой на все сто, без остатка отдавая себя музыке и любимому делу. Этой любовью и преданностью он заражает своих учеников.

– Учитель музыки должен, на мой взгляд, быть «особенным» учителем, – утверждает Алинур. – Его уроки должны производить впечатление… подобное тому, что было в моём детстве. Создавать атмосферу, мотивировать, заинтересовывать, «цеплять» детские сердца и души.

Выбор профессии для молодого человека не был случайным. Любовь к пению он унаследовал от отца – прекрасного домбриста, замечательного исполнителя народных песен, много лет проработавшего в сельском клубе. В увлечении музыкой его всегда поддерживала мама. «Думаю, песня – это твой спутник по жизни, – часто говорила она сыну. – Ты обязательно будешь выступать на сцене».

В 1997 году семья Султангазиных переехала из села Теректы Маркакольского района в Прогресс Глубоковского района. В школьные годы Алинур был неизменным участником концертов, проходивших в селе. Педагоги, одноклассники, друзья выражали восхищение его голосом.

Однако мало иметь задатки одарённости, ещё нужны воля, терпение и много труда, чтобы одарённость приобрела краски, стала вдохновением и принесла пользу в применении.

– На дальнейший творческий путь меня вдохновила учитель музыки Римма Зяблинская, – рассказывает Алинур. – Именно она, как специалист по вокалу, дала первую оценку моим голосовым данным. Учила правильно петь, развивать артистические способности.

После девятого класса юноша поступил в Восточно-Казахстанский колледж искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных на отделение хорового дирижирования. Его преподаватели – Ирина Молодова, Руфина Осипова, Вячеслав Ткач – тоже отмечали природный дар молодого студента. После успешного окончания колледжа Алинур вместе с друзьями – Рафхатом, Данияром, Эльнаром – решил организовать музыкальную группу, назвав её по инициалам участников – «РАДЭ».

Молодые вокалисты начинали свою творческую карьеру с выступлений на свадьбах, корпоративных вечеринках. Помогала талантливым ребятам в поиске заказчиков руководитель группы Лейла Солтанова, а также организовывала их участие в областных и республиканских музыкальных конкурсах.

Параллельно Алинур работал учителем музыки в школе искусств «Балбулак», где вскоре познакомился со своей будущей супругой Макпал.

В 2014 году его призвали в армию. Служил в столице, в Национальной гвардии. После демобилизации вернулся в родное село, помогал отцу вести концерты в местном клубе. Талантливого молодого человека не могли не заметить специалисты из районного центра – вскоре он был принят в Глубоковский Дом культуры.

– Музыка – главное в моей жизни, – говорит Алинур. – Думаю, это навсегда!

Бахыт Сарсембаева

Из личного архива А. Султангазина

Глубоковский район