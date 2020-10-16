Барьеры для водной стихии 

В Усть-Каменогорске началась реализация противопаводковых мероприятий.

Жители отдалённых районов областного центра не понаслышке знают о весеннем половодье и его неприятных последствиях. Чтобы минимизировать угрозу подтопления жилого сектора, в Усть-Каменогорске уже осенью начались подготовительные работы к весенним паводкам 2021 года.

Специалисты занимаются очисткой арыков и водопропускных сооружений от поросли и мусора, устройством водоотводных каналов, а также углубляют русла ручьёв и рек. Ежегодно на эти цели выделяется около 30 миллионов тенге.

За последние пару лет в областном центре проложили несколько новых арыков и прочистили все шесть ручьёв.

– Посёлок Шығыс построен десять лет назад, – рассказал главный инспектор акима Усть-Каменогорска Каныш Мукажанов. – Каждую весну большие массы талых вод скапливались вдоль улиц, что представляло угрозу как для самого посёлка, так и для близко расположенного села Ново-Явленка. Также в весенний период под домами накапливались грунтовые воды.

Чтобы решить проблему, с западной стороны села специалисты прокладывают арык протяжённостью около 1,5 километра. Он обеспечит отвод талых и дождевых вод и снизит уровень грунтовых вод, что позволит минимизировать угрозу подтопления более 120 домов этого населённого пункта.

Ещё одно паводкоопасное место – участок ручья Бражий между улицами Рабочей и Заводской. Здесь производится очистка и углубление русла. Правда, из-за непроходимой местности техника не может зайти на участок и рабочим приходится вручную срезать ветки и другую поросль.

Очистка и углубление арыка проводятся и в садоводческом обществе «Светоч», в районе Понтонного моста.

В этом году также предстоит обезопасить жителей микрорайона Промбаза, ведь ежегодно во время продолжительных дождей и таяния снега ручей выходит из берегов и подтопляет несколько жилых домов и проезжую часть. Как отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, проблема разлива подземных вод решится уже к концу ноября.

– Воду из родника будет выводить специальная труба, – сообщил Жаксылык Омар. – Вся система будет отремонтирована.

По информации пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» проведено 60 процентов регулирования и выпрямления русла реки Ульбы в районе села Степное. Работы направлены на отведение воды от жилых домов, расположенных вдоль берега. Также здесь проводятся дноуглубление, выемка грунта, расширение русла и устройство земляной дамбы.

Добавим, что работа на паводкоопасных участках находится под контролем местных исполнительных органов и специалистов Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска.

Татьяна Кравченко

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