Банный день 

В регионе участились случаи, когда банные процедуры заканчиваются пожарами.

Как показывает статистика, восточноказахстанцы с поражающей беспечностью относятся к соблюдению правил пожарной безопасности. За три дня по области произошло пять пожаров в банях.

Так, 17 октября в Глубоковском районе во дворе жилого частного дома огонь охватил баню и пристроенные к ней хозпостройки. В этот же день в Усть-Каменогорске на улице Черняховского тоже вспыхнула баня. Два аналогичных случая произошли 18 октября в селе Калбатау Жарминского района и областном центре. 19 октября загорелась кровля бани на улице Тургенева в Усть-Каменогорске, к счастью, огнеборцы успели вынести из неё газовый и кислородный баллоны.

– Причина таких пожаров в том, что жители не соблюдают требования пожарной безопасности при эксплуатации печей, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Среди распространённых причин возгорания – перекаливание печи в процессе топки, засорённый дымоход в парной, непосредственное расположение печи или даже дымоходной трубы у деревянных построек, перегрев незащищенных конструкций из легковоспламеняющихся материалов, оставленная без присмотра открытая топка.

Спасатели напоминают, что за исправностью печи и дымохода необходимо следить: очищать от сажи, заделывать трещины глиняно-песочным раствором, белить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Во время топки нельзя оставлять печь без наблюдения, поскольку из неё могут выпасть горящие угли. Перед топочным отверстием должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров.

По словам специалистов, о противопожарной безопасности необходимо задуматься на этапе закладки фундамента. Основу парной лучше делать из огне-

упорных материалов – кирпича и бетона. При выборе материалов для отделки также нужно учитывать их температурный режим.

ДЧС ВКО