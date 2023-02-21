«Балауса» встречает малышей

В ВКО продолжают возвращать здания детских садов в эксплуатацию по прямому назначению. Ещё одно обновлённое дошкольное учреждение распахнуло двери для маленьких жителей микрорайона Аблакетка в Усть-Каменогорске.

Год назад в регионе началась масштабная работа по восстановлению строений, предназначенных для дошкольных образовательных учреждений. По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» в городах и районах типовые здания детских садов, многие из которых долгое время находились в аренде у частных организаций, стали возвращать детям.

– В прошлом году мы начали реализацию программы развития микрорайонов, – комментирует аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – В начале текущего года удалось решить важный вопрос в микрорайоне Аблакетка, а именно устранить недостаток учреждений дошкольного образования. Как и обещали, мы обеспечили возврат в муниципальную собственность здания бывшего типового детсада на улице Челюскина.

Частный инвестор в рамках программы ГЧП провёл ремонт в здании детского сада, а также организовал оснащение учреждения всем необходимым для обучения и воспитания самых маленьких жителей Аблакетки.

– Мой племянник будет ходить в этот садик, – говорит жительница посёлка Аблакетка Бакыт. – Мы очень рады, ведь до этого приходилось возить ребёнка в город.

Новый садик «Балауса» на 140 мест уже открыт и принимает своих первых воспитанников.

– Для нашего микрорайона это большая радость, – делится многодетная жительница Аблакетки. – Больше детей смогут посещать детский сад, поскольку ранее дефицит мест для дошкольников ощущался довольно остро. На Аблакетке два детских сада, но всё равно была потребность в дополнительных местах. Приятно было наблюдать за ходом работ. Мою дочь приняли в сад на бесплатной основе, как ребёнка из многодетной семьи. Это неоценимая поддержка со стороны государства для таких семей, как наша.

К слову, открытие нового детского сада порадовало не только жителей Аблакетки.

– Очень хорошо, что в отдалённых районах открывают детские сады, – считает жительница областного центра Назира. – Так людям гораздо проще устраивать детей в дошкольное учреждение, да и дорога не будет отнимать много времени. Очень удобно!

Напомним, в прошлом году аналогично освободили два здания детских садов на улицах Космической и Протозанова. По завершении конкурсных процедур по передаче строений в доверительное управление предприниматели будут проводить в зданиях ремонт и готовить сады к приёму детей. Таким образом, более 600 детей обеспечат местами в дошкольных учреждениях. По информации акимата областного центра, это 15 процентов от существующей очереди. Кроме того, в ближайшие два года рассматривается возможность реализации ещё пяти проектов по строительству новых детских садов в Усть-Каменогорске в рамках государственно-частного партнёрства.

Лилия Дроздова