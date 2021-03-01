Баланс в экономике  

Основной отраслью Тарбагатайского района является мясное животноводство, но в скором времени в местной экономике появится новый вектор развития. Он непосредственно связан с горнорудной промышленностью, пока не совсем характерной для южных степных территорий.

К примеру, на рудном участке под названием Кызылкаин планируется строительство обогатительного комбината. Предполагается, что его производственная мощность будет составлять до 25 млн тонн руды в год.

Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий в сельской местности, освоение полезных ископаемых как правило вызывает мультипликативный эффект. Помимо поступления налогов в местный бюджет, создания новых рабочих мест, возникновения спроса на самые различные сервисные услуги, есть также масса других позитивных факторов. В целом экономика имеет шансы вскоре стать сбалансированной, наиболее полно раскрывающей свой потенциал. По официальной информации, нынче в ВКО планируется реализовать 14 инвестпроектов в рамках Карты поддержки предпринимательства на 498 млрд тенге с созданием более трёх тыс. новых рабочих мест.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район