Бах, бах – в десятку!

Танковые экипажи Регионального командования «Восток» совершенствовали боевое мастерство на межвидовом полигоне «Шығыс».

В практических стрельбах из танков Т-72 состязались экипажи всего Регионального командования «Восток». Таким образом военные отработали практические навыки боевой подготовки, стрельбы из штатного вооружения и управления огнём.

Подготовка к стрельбам проводилась заранее. Танкисты изучали материальную часть оружия, меры безопасности, порядок выполнения стрельб, выполняли нормативы по укладке боекомплекта, перевод отделения и вооружения танка из походного положения в боевое.

В ходе практических стрельб танкисты поражали подвижные мишени и цели, обозначающие условного противника.

– Практические стрельбы из штатного вооружения танка помогают почувствовать всю боевую мощь техники. Только зная тактические характеристики вверенной техники и умея максимально их использовать, можно одержать победу на поле боя, – отметил командир танкового батальона войсковой части 10810 майор Ринат Сагиндыков.

Флора Левина

Фото автора