Багровый отблеск былых пожаров

Лесники Восточно-Казахстанской области всегда радуются, когда идёт дождь или снег. Однако не потому, что любят плохую погоду. Секрет здесь простой – снижается риск возникновения пожаров в лесу со всеми вытекающими последствиями.

Давний товарищ признаётся, что всякий раз впадает в панику при одном слове пожар. От пережитого ужаса у него нарушился состав крови, когда сгорело предприятие, резко ухудшилось состояние здоровья. Всякое упоминание о «красном петухе» вызывает в душе и памяти целую бурю самых отрицательных эмоций.

Нынешняя весна только-только начала свой короткий разбег, как уже полыхнуло, к несчастью, багровое зарево в окрестностях Риддера. Горели лес, дома, увы, есть жертвы. Органы власти в регионе и на местах оперативно принимают все меры. Вопрос находится под контролем Главы государства. Вся страна выражает сочувствие, оказывает помощь нашим землякам. Вместо сгоревшего жилья в другом месте строятся новые дома по типовым проектам и со всеми удобствами.

Казахстанцы сильны единством. Помогали жителям села Бегень после лесного пожара. Строили жильё после мощного удара паводков в Аягозе. Пришли на помощь землякам из Арыси после пожара на армейских складах. Теперь настала пора протянуть руку помощи жителям Риддера.

ЗАРЕВО ТРЕВОГИ

Огонь – это самый опасный, коварный и безмолвный враг. Печально, что от него иногда нет пощады и защиты. Особенно, когда стоит засушливая погода. В нынешнем, 2021 году повторяется сценарий прошлой весны. Тогда и зима завершилась почти на месяц раньше обычного. Уже в апреле повсеместно в области было очень сухо и жарко. И это потом сказалось на урожае в сельском хозяйстве региона. К счастью, в прошлом году обошлось без серьёзных пожаров, хотя все предпосылки для того имелись.

Причины возгораний весной обычно всем известны. В немалой степени здесь присутствует человеческий фактор. Потому жизнь на лоне природы и пребывание на отдыхе требуют от людей повышенной ответственности. Особенно это актуально в разгар летнего туристического сезона, так и в период отпусков, поездок на природу в праздничные или выходные дни. Тяга за город усиливается в условиях самоизоляции из-за пандемии, различных ограничений.

За последние десятилетия в сосновом бору, пожалуй, дважды происходили серьёзные пожары для окрестностей горняцкого города с большой разницей по времени. О них напоминают разные красноречивые свидетельства. Один раз причиной возгорания послужила вылетевшая искра из трубы тепловоза. Железная дорога, по которой движутся в прямом и обратном направлении пассажирские и грузовые поезда, проходит непосредственно через лес. Причина другой трагедии не отложилась в памяти, хотя при необходимости можно поднять архив газеты тех лет.

Печальным напоминанием о былых пожарах служит пустое пространство по левую сторону автодороги, когда из областного центра въезжаешь в пригородную часть. Это след от опустошительного огня, пронёсшегося здесь много лет назад, о чём сообщал тогда «Рудный Алтай».

Если внимательно приглядеться, то уже по правую сторону трассы можно увидеть сплошную стену молодого леса, который поднялся на месте другого горельника. Он образовался после пожара, произошедшего тут гораздо раньше. За десятки лет природа успела частично залечить рану. В целом у изумрудного пояса Риддера имеется своя особая предыстория создания и развития, к чему немалые усилия приложили специалисты лесного хозяйства ВКО. Однако она требует отдельной статьи и по иному поводу, который непосредственно перекликается с нашей темой.

ОХРАНА И ЗАБОТА

Сосновый бор при въезде и, вообще, зелёное ожерелье Риддера – это визитная карточка, предмет гордости местного населения и восхищения многих гостей. Жизнь на опушке, окраине леса может показаться кому-то сказочной идиллией. Под сенью зелёного друга дышится легко и свободно, слышно мелодичное пение лесных птиц. Природными фильтрами, «зелёными лёгкими» планеты в обиходе называют хвойные и лиственные леса. Аналогия с организмом человека наталкивает на логическое развитие мысли. Такое достояние природы необходимо тщательно охранять от чрезмерного техногенного прессинга, давать возможность для самовосстановления, воспроизводства. Поскольку это мини-фабрика по выработке живительного кислорода, который так необходим в критические минуты и в обычной повседневной жизни для всех живых существ.

Впервые риддерский сосновый бор мы увидели более тридцати лет назад в рабочей командировке от редакции. И если о базах отдыха, расположенных по правую сторону от автотрассы, нам известно и поныне, то местоположение летних лагерей для школьников по левую сторону в сосновом бору, возможно, осталось в памяти не у всех. Что не говори, удивительный уголок природы, настоящий оазис для приятного провождения летних каникул, когда можно было набраться сил, здоровья, позитивных эмоций.

Учитывая, что справа, в горах, находился тот самый «снежник», который долго не тает даже летом, является базой и местом паломничества горнолыжников, картина становится полной. Не случайно город является центром развития лыжного и горнолыжного видов спорта в ВКО. Потому вдоль асфальтовой дороги в сосновом бору даже летом встречались спортсмены на роликовых лыжах. Это ещё не весь рассказ об условиях для развития особенно зимних видов спорта и многих разновидностей туризма.

ВДОЛЬ ДОРОГИ

Так или иначе, любая поездка до Риддера в различное время года оборачивается некой экологической прогулкой. Когда невольно совмещается полезное с очень приятным. Причём смена разнообразных пейзажей начинается сразу после выезда из областного центра в направлении на север.

Целая гамма чувств возникает в душе, когда видишь множество дорог и населённых пунктов, куда зовёт автора профессиональный долг. Хочешь или нет, все темы тесно связаны со взаимными отношениями человека и природы.

Всё рассказать – образно, не хватит бумаги и чернил. Заводила судьба, к примеру, когда-то на лесозаготовки, где сваливали и трелевали хлысты для отправки на завод ДВП. Спустя годы встретил лесника, который сообщил, что на месте прежних вырубок давно вымахал в полный рост лес разных пород. Есть у природы дар самовосстановления не без помощи и участия специалистов лесного хозяйства.

Другой случай связан с доставкой бобров из далёкой Белоруссии. Их привезли по железной дороге в железных клетках и на автомобилях повышенной проходимости от села Быструхи отправили в таёжную глушь. Как говорится, по лесам и долам добрались до горного озера, где и выпустили на свободу. За долгое время в пути из западной республики сопровождающие люди успели привыкнуть к бобрам и одному даже дали имя собственное – Боря.

Одним из самых колоритных сёл в нашей области, без преувеличения, является Зимовье. Место, «пристрелянное» фотографами всех мастей и статусов. Какое их портфолио может обойтись без снимков такой таёжной деревушки?

В глубине густого леса несколько лет назад построено социальное лечебное учреждение, окружённое таёжной чащей, где летом и зимой из окон видны зверьки и птицы.

ДАРЫ ПРИРОДЫ

В соседнем селе Черемшанка длинная улица тянется от начала до конца. Самое людное место – на автобусной остановке, где можно воочию разглядеть все богатства или дары местной природы. Ягоды, грибы, лечебные травы и коренья, настойки, многое другое, чем богат здешний лес.

У гостей и туристов Восточного Казахстана большой интерес к маршрутам Риддера и заповедным местам. Ещё их привлекают история и культура пригородных сёл, где проводятся знаковые мероприятия силами энтузиастов. В память о народных фестивалях и праздниках непременно увозятся различные сувениры, поделки местных умельцев.

Будет неправильно умолчать о местном заповеднике, где помимо всего культивируют редкие виды деревьев и растений на солидной научной основе. К числу редких и очень ценных относится так называемый золотой корень. Характерно, что в «Рудном Алтае» была опубликована статья местных учёных о том, как вырастить его своими силами, на земле.

Традиции организации и ведения лесного хозяйства, заготовки и переработки леса были всегда сильны в этом краю. В горняцком городе, известном на весь мир своими полиметаллами, обучали кадры, сильные в лесном деле. И здесь нет никакого противоречия. Большая часть лесных ресурсов страны сосредоточена в Восточном Казахстане. Впору местных жителей уже называть «лесными людьми» или «братьями», что представляют целый пласт культуры, которая не раскрыла до конца свой истинный потенциал. Пока, по мнению экспертов, незаслуженно остаётся в тени.

Целый рой мыслей проносится в голове, когда вдруг случается, к несчастью, такая трагедия, как недавний пожар. В конечном счёте всё упирается в человеческий фактор, чувство ответственности за сохранность родной природы. Когда в ответе все вместе и каждый человек в отдельности. Об этом напоминает тревожный отблеск былых пожаров.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива