Большая часть молодых предпринимателей региона хочет заниматься сельским хозяйством и производством.

В Восточно-Казахстанской области проходит обучение первый поток слушателей по проекту «Бастау Бизнес». По информации пресс-службы региональной Палаты предпринимателей, занятия стартовали на платформе Atameken Academy. Учащиеся распределены по территориальному признаку между 10 бизнес-тренерами областной Палаты предпринимателей, которые помогают осваивать им азы бизнес-науки и консультируют в режиме онлайн.

В этом году запланировано обучение 2 350 слушателей в пяти потоках по проекту «Бастау Бизнес». С 10 по 30 июня, с 6 по 26 июля, с 28 июля по 17 августа, с 19 августа по 8 сентября и с 10 по 30 сентября.

В первом потоке заявки на обучение на сайтах Atameken Academy и Openstudy.kz зарегистрировали 1 279 человек из всех городов и районов области. Учащиеся распределены в группы по 100 человек.

Обучение проходит на казахском и русском языках. Слушателям предстоит самостоятельно изучить 12 тематических модулей, разбитых на 50 уроков, а также пройти 12 тестов.

Как сообщили тренеры, тематика занятий включает все подразделы, которые позволяют освоить бизнес-науку в экспресс формате. Это потенциальные проекты и ниши для бизнеса, сбытовые цепочки, программы поддержки МСБ, кредитование бизнеса, бизнес-мышление предпринимателя, основы менеджмента, управление персоналом, анализ рентабельности бизнес-проектов, бизнес-планирование, маркетинговые исследования, анализ рынка сбыта, техника и каналы продаж.

Также рассматривается SMM-продвижение бизнеса через социальные сети, основы мерчендайзинга, финансовая грамотность, поиск инвестиций для проекта, правовое сопровождение бизнеса, сертификация готовой продукции, налоговые обязательства и налоговые режимы, основы бухгалтерского учета, электронные услуги для бизнеса, участие в закупках, формирование компетенций по проектам, эффективная бизнес-презентация, деловые переговоры и другие направления.

Для эффективного восприятия информации используются такие формы обучения, как видеоуроки, слайды, конспекты, презентации, а также вебинары с профильными экспертами, мастер-классы с технологами и специалистами. Формой закрепления пройденного материала являются самостоятельные работы. Для тех, кто желает предварительно оценить свои возможности, учесть бизнес-потенциал своего района и понять, на какую сумму кредита в будущем они могут рассчитывать, доступно прохождение онлайн-скоринга. По всем возникающим вопросам слушатели могут обращаться к своим бизнес-тренерам, оставив соответствующую заявку на сайте.

У каждого наставника свой подход в обучении, наработанные приемы и «фишки», позволяющие достигать определенной эффективности. Так, бизнес-тренер по Урджарскому и Бескарагайскому районам Сауле Садыкова распределила свой день с максимальной пользой. С утра она работает на портале, отвечает на вопросы слушателей и проверяет выполненные задания, а во второй половине дня проводит личные консультации по WhatsApp.

– Женщин и мужчин в моей группе поровну, в большом количестве присутствует молодежь, – рассказала она. – Вообще слушатели разного возраста и уровня образования. Почти все они по окончании обучения хотят претендовать на грант по программе «Еңбек» в размере 200 МРП, причем основную массу составляет сельскохозяйственное направление, то есть люди хотят приобрести скот. Есть те, кто уже чем-то занимаются и хотят расширить свое дело. Рукодельниц много, в основном девушки планируют шить национальную одежду, корпешки и другие красивые текстильные изделия.

После завершения обучения слушателям будет предложено пройти итоговое тестирование, в котором необходимо правильно ответить не менее чем на 9 вопросов из 15. Только после этого конструктор бизнес-плана станет доступным, и слушатели смогут внести в него свои реальные данные. Затем бизнес-планы будут оцениваться в течение 1-7 рабочих дней по балльной системе. Минимальный порог для получения сертификата об окончании курса составит 18 баллов, максимальный – 30 баллов. Тем, кто не сможет достичь пороговой отметки, выдадут сертификат об участии в проекте «Бастау Бизнес».

Выпускники курса получат дальнейшую поддержку развития своих проектов со стороны консультантов по сопровождению НПП «Атамекен». Они помогут определить финансовое состояние бизнес-проекта и совместно с бизнес-тренером разработают индивидуальный план развития.

За дополнительной информацией, касающейся обучения по проекту «Бастау Бизнес», представители областной Палаты предпринимателей приглашают молодых соискателей обращаться в их региональные, городские и районные филиалы.

Ерик Абитов

Из открытых источников