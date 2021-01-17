Ажар Толеуканова: «Я потомок Великой степи» 

Стрельба из лука позволяет Ажар Толеукановой почувствовать себя настоящим потомком Великой степи. 26-летняя девушка стреляет из традиционного оружия степных кочевников, такого же, которым много веков назад пользовались её предки, и учит этому искусству юных последователей.

В посёлке Глубокое – новый тренд: десятки мальчиков и девочек увлечённо занимаются стрельбой из лука. Они на собственном опыте знают, что такое «натянутый как тетива» и «на расстоянии полёта стрелы». Воспитанники Дома детского творчества не играют, а живут этим.

В ДУХЕ КОЧЕВНИКОВ

Стрельба из лука – занятие, знакомое человечеству с давних пор. Издревле ценились меткие стрелки – воины, использующие не грубую силу, а полагающиеся на свой глазомер и точность. Шли века, и сейчас стрельба из лука – одна из популярных в мире спортивных дисциплин.

По признанию Ажар, этот древний вид искусства не только учит владеть телом, но и становится жизненной философией. Стрельба из лука и дух степного воина – неразделимые понятия.

– Это очень зрелищный, красивый, но и непростой вид спорта, – говорит девушка. – Умение попадать точно в цель требует особого мастерства. Когда натягиваешь тетиву, затаив дыхание… Доля секунды, и стрела, пронзая воздух, летит в мишень. В этот момент я будто переношусь в древние времена и чувствую себя настоящей воительницей.

По мнению Ажар, наследие предков должно сохраняться в современном мире, даже в эпоху инноваций и глобальных изменений.

– Казахские национальные игры несут в себе огромный заряд героического духа и исторического сознания, – уверяет она. – По-моему, стрельба из лука и искусство верховой езды – в крови каждого потомка кочевников. Считаю, что мудрость прошлого, опыт настоящего и возможности будущего неразрывно связаны. Поэтому у меня есть заветная мечта – глубже впитать в себя это искусство, возродить традиции наших предков и передать их подрастающему поколению.

Для этого девушка даже участвовала в конкурсе на получение гранта, который

позволил бы ей организовать курсы по стрельбе из лука в Усть-Каменогорске, но, к сожалению, бизнес-проект не получил поддержки.

Несмотря ни на что, этот вид искусства, начавшийся для Ажар как хобби, стал неотъемлемой частью её жизни.

АМАЗОНКА ИЗ СТОЛИЦЫ

Ажар Толеуканова – городская жительница. Родилась в Усть-Каменогорске, затем переехала с родителями в Астану, где получила профессию архитектора. Интерес к стрельбе из лука появился у неё в 2017 году, во время проведения в столице Всемирной выставки EXPO.

– В этот период я работала в этноауле, где был тир для стрельбы из лука, – делится воспоминаниями девушка. – Увлёкшись этим занятием, каждый день приходила туда и пробовала стрелять. У меня появилось непреодолимое желание постичь все секреты этого мастерства. Днём занималась стрельбой, а вечера проводила на ипподроме – сначала научилась стрелять стоя на земле, затем стала тренироваться на лошади. Ездить верхом я умела, но стрельба на скаку требовала усиленных тренировок. Позже прошла трёхмесячные курсы по турецкой традиционной стрельбе из лука.

Девушка-лучница поняла – чтобы стать настоящим стрелком, нужно не только тренироваться каждый день, но и иметь собственный профессиональный лук и стрелы. Заказ из Турции Ажар ждала три месяца. Как получила долгожданное снаряжение, практически не выпускала его из рук. Её отец сделал мишень и оборудовал специальную площадку за домом.

На тот момент традиционная стрельба из лука не относилась к национальным видам спорта Казахстана. Но благодаря общим усилиям людей, увлечённых этим искусством, в 2019 году в Нур-Султане и Алматы открылась Республиканская федерация по традиционной стрельбе из лука.

Серьёзное увлечение привело Ажар к участию в Международном этнокультурном празднике Nur-Sultan Ethno Fest, который проходил в 2019 году. В рамках фестиваля состоялся первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня «Алтын жебе». Помимо соседних центральноазиатских государств, в турнире участвовали лучники из Малайзии, Южной Кореи, Иордании, Румынии, Финляндии, Польши, Венгрии и других стран. Воинственные кличи, звон доспехов и топот копыт… Зрелище, действительно, завораживающее.

– Соревнования проходили в три этапа, – рассказывает лучница. – В стрельбе по мишеням в азиатском и казахском стилях я набрала максимальное количество очков, а в охотничьем стиле, который имеет свои тонкости, – лишь три балла – сказалась слабая подготовка. Это был большой урок для меня – я упустила победу, которую почти держала в руках. После этого решила, что непременно должна практиковать стрельбу в охотничьем стиле.

ПОЙМАТЬ ДЗЕН

Как гласит история, лук, как стрелковое оружие, был изобретён около 50 тысяч лет назад. Сначала это была просто выгнутая палка с тетивой, но постепенно стрелковое оружие совершенствовалось.

– В Азии, Северо-Западной Африке и Восточной Европе мастера изготавливали рекурсивные (изогутые) луки разных форм и размеров, склеивая пластины рога, древесину и сухожилия. Процесс изготовления одного лука занимал много времени. До сих пор это считается настоящим искусством, – рассказывает Ажар.

Современные мастера делают луки как из природных материалов (по старинным технологиям), так и из искусственных. Но, независимо от того, из какого материала изготовлен лук, его называют традиционным, если форма максимально повторяет классическую.

Для национальной стрельбы используются специальные перчатки и особое кольцо «зихгир» – перстень лучника, которое надевается на большой палец и подцепляет тетиву.

Чтобы точно послать стрелу, по словам Ажар, нужно сосредоточиться и выдохнуть, а потом стрелять. Но долго держать натянутый лук не рекомендуется – устаёт рука. Нельзя спускать тетиву без стрелы, иначе вся энергия уходит в лук, и он может сломаться.

Конечно, в овладении техникой стрельбы из лука важную роль играет физическая подготовка спортсмена, масса и строение тела. Но это далеко не самое главное, утверждает наша собеседница.

– Техника стрельбы из лука определяется напряжением тетивы и точностью попадания в цель, – говорит Ажар. – И так как стрельбу часто сравнивают с медитацией, то от человека требуется спокойствие и умение владеть собой, особенно среди толпы людей. Ведь практикуется стрелок зачастую в компании других стрелков или зрителей, скопление людей и шум не должны его отвлекать. Для меня занятие стрельбой – удовольствие для души и тела. Когда берёшь в руки лук, стрелы, натягиваешь тетиву, то всё, что окружает, «исчезает».

В этот момент стрелок, что называется, ловит дзен – есть только ты, твоё дыхание, мышление и цель.

По словам девушки-лучницы, самоконтроль, внутренний голос и особое душевное состояние неизменно будут подсказывать, в какой момент нужно дать тетиве свободу. В таком состоянии человек способен абстрагироваться от цели. Всё это помогает довести искусство до совершенства. Чтобы выработать «выигрышный» настрой, требуются годы.

СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

Выйдя замуж и переехав в посёлок Глубокое, Ажар не изменила своей мечте, продолжает заниматься стрельбой из лука и обучать этому искусству местных подростков. Параллельно девушка работает удалённо по своей основной профессии архитектора.

В местном Доме детского творчества, где сейчас Ажар Толеуканова трудится преподавателем дополнительного образования, идею о создании кружка по стрельбе из лука с удовольствием поддержало руководство.

Были закуплены детские луки, стрелы и мишени, предоставлено помещение для занятий. Сегодня в кружке занимаются 28 школьников. Педагог объясняет им, что научиться этому не так-то просто, как кажется: только упорные тренировки, желание и стремление к успеху поможет мальчикам и девочкам, которые хотят стать хорошими стрелками, участвовать в соревнованиях и побеждать.

– Для ребят это занятие не только интересное, но и полезное, – комментирует директор ДДТ Жанна Байгамитова. – Оно положительно влияет на внимательность и точность, глазомер и выдержку, силу воли и работу мышц. Спортивный вариант стрельбы из лука только набирает популярность, поэтому уверена, что школьников, выбравших эту дисциплину, станет ещё больше.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Ажар Толеукановой

Глубоковский район