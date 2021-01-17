Рухани жаңғыру

Ажар Толеуканова: «Я потомок Великой степи» 

17.01.2021
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Стрельба из лука позволяет Ажар Толеукановой почувствовать себя настоящим потомком Великой степи. 26-летняя девушка стреляет из традиционного оружия степных кочевников, такого же, которым много веков назад пользовались её предки, и учит этому искусству юных последователей. 

В посёлке Глубокое – новый тренд: десятки мальчиков и девочек увлечённо занимаются стрельбой из лука. Они на собственном опыте знают, что такое «натянутый как тетива» и «на расстоянии полёта стрелы». Воспитанники Дома детского творчества не играют, а живут этим. 

В ДУХЕ КОЧЕВНИКОВ  

Стрельба из лука – занятие, знакомое человечеству с давних пор. Издревле ценились меткие стрелки – воины, использующие не грубую силу, а полагающиеся на свой глазомер и точность. Шли века, и сейчас стрельба из лука – одна из популярных в мире спортивных дисциплин. 

По признанию Ажар, этот древний вид искусства не только учит владеть телом, но и становится жизненной философией. Стрельба из лука и дух степного воина – неразделимые понятия. 

– Это очень зрелищный, красивый, но и непростой вид спорта, – говорит девушка. – Умение попадать точно в цель требует особого мастерства. Когда натягиваешь тетиву, затаив дыхание… Доля секунды, и стрела, пронзая воздух, летит в мишень. В этот момент я будто переношусь в древние времена и чувствую себя настоящей воительницей. 

По мнению Ажар, наследие предков должно сохраняться в современном мире, даже в эпоху инноваций и глобальных изменений. 

– Казахские национальные игры несут в себе огромный заряд героического духа и исторического сознания, – уверяет она. – По-моему, стрельба из лука и искусство верховой езды – в крови каждого потомка кочевников. Считаю, что мудрость прошлого, опыт настоящего и возможности будущего неразрывно связаны. Поэтому у меня есть заветная мечта – глубже впитать в себя это искусство, возродить традиции наших предков и передать их подрастающему поколению. 

Для этого девушка даже участвовала в конкурсе на получение гранта, который 
позволил бы ей организовать курсы по стрельбе из лука в Усть-Каменогорске, но, к сожалению, бизнес-проект не получил поддержки. 

Несмотря ни на что, этот вид искусства, начавшийся для Ажар как хобби, стал неотъемлемой частью её жизни. 

АМАЗОНКА ИЗ СТОЛИЦЫ 

Ажар Толеуканова – городская жительница. Родилась в Усть-Каменогорске, затем переехала с родителями в Астану, где получила профессию архитектора. Интерес к стрельбе из лука появился у неё в 2017 году, во время проведения в столице Всемирной выставки EXPO. 

– В этот период я работала в этноауле, где был тир для стрельбы из лука, – делится воспоминаниями девушка. – Увлёкшись этим занятием, каждый день приходила туда и пробовала стрелять. У меня появилось непреодолимое желание постичь все секреты этого мастерства. Днём занималась стрельбой, а вечера проводила на ипподроме – сначала научилась стрелять стоя на земле, затем стала тренироваться на лошади. Ездить верхом я умела, но стрельба на скаку требовала усиленных тренировок. Позже прошла трёхмесячные курсы по турецкой традиционной стрельбе из лука. 

Девушка-лучница поняла – чтобы стать настоящим стрелком, нужно не только тренироваться каждый день, но и иметь собственный профессиональный лук и стрелы. Заказ из Турции Ажар ждала три месяца. Как получила долгожданное снаряжение, практически не выпускала его из рук. Её отец сделал мишень и оборудовал специальную площадку за домом. 

На тот момент традиционная стрельба из лука не относилась к национальным видам спорта Казахстана. Но благодаря общим усилиям людей, увлечённых этим искусством, в 2019 году в Нур-Султане и Алматы открылась Республиканская федерация по традиционной стрельбе из лука. 

Серьёзное увлечение привело Ажар к участию в Международном этнокультурном празднике Nur-Sultan Ethno Fest, который проходил в 2019 году. В рамках фестиваля состоялся первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня «Алтын жебе». Помимо соседних центральноазиатских государств, в турнире участвовали лучники из Малайзии, Южной Кореи, Иордании, Румынии, Финляндии, Польши, Венгрии и других стран. Воинственные кличи, звон доспехов и топот копыт… Зрелище, действительно, завораживающее. 

– Соревнования проходили в три этапа, – рассказывает лучница. – В стрельбе по мишеням в азиатском и казахском стилях я набрала максимальное количество очков, а в охотничьем стиле, который имеет свои тонкости, – лишь три балла – сказалась слабая подготовка. Это был большой урок для меня – я упустила победу, которую почти держала в руках. После этого решила, что непременно должна практиковать стрельбу в охотничьем стиле. 

ПОЙМАТЬ ДЗЕН 

Как гласит история, лук, как стрелковое оружие, был изобретён около 50 тысяч лет назад. Сначала это была просто выгнутая палка с тетивой, но постепенно стрелковое оружие совершенствовалось. 

– В Азии, Северо-Западной Африке и Восточной Европе мастера изготавливали рекурсивные (изогутые) луки разных форм и размеров, склеивая пластины рога, древесину и сухожилия. Процесс изготовления одного лука занимал много времени. До сих пор это считается настоящим искусством, – рассказывает Ажар. 

Современные мастера делают луки как из природных материалов (по старинным технологиям), так и из искусственных. Но, независимо от того, из какого материала изготовлен лук, его называют традиционным, если форма максимально повторяет классическую. 

Для национальной стрельбы используются специальные перчатки и особое кольцо «зихгир» – перстень лучника, которое надевается на большой палец и подцепляет тетиву. 

Чтобы точно послать стрелу, по словам Ажар, нужно сосредоточиться и выдохнуть, а потом стрелять. Но долго держать натянутый лук не рекомендуется – устаёт рука. Нельзя спускать тетиву без стрелы, иначе вся энергия уходит в лук, и он может сломаться. 

Конечно, в овладении техникой стрельбы из лука важную роль играет физическая подготовка спортсмена, масса и строение тела. Но это далеко не самое главное, утверждает наша собеседница. 

– Техника стрельбы из лука определяется напряжением тетивы и точностью попадания в цель, – говорит Ажар. – И так как стрельбу часто сравнивают с медитацией, то от человека требуется спокойствие и умение владеть собой, особенно среди толпы людей. Ведь практикуется стрелок зачастую в компании других стрелков или зрителей, скопление людей и шум не должны его отвлекать. Для меня занятие стрельбой – удовольствие для души и тела. Когда берёшь в руки лук, стрелы, натягиваешь тетиву, то всё, что окружает, «исчезает». 

В этот момент стрелок, что называется, ловит дзен – есть только ты, твоё дыхание, мышление и цель. 

По словам девушки-лучницы, самоконтроль, внутренний голос и особое душевное состояние неизменно будут подсказывать, в какой момент нужно дать тетиве свободу. В таком состоянии человек способен абстрагироваться от цели. Всё это помогает довести искусство до совершенства. Чтобы выработать «выигрышный» настрой, требуются годы. 

СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО 

Выйдя замуж и переехав в посёлок ГлубокоеАжар не изменила своей мечте, продолжает заниматься стрельбой из лука и обучать этому искусству местных подростков. Параллельно девушка работает удалённо по своей основной профессии архитектора. 

В местном Доме детского творчества, где сейчас Ажар Толеуканова трудится преподавателем дополнительного образования, идею о создании кружка по стрельбе из лука с удовольствием поддержало руководство. 

Были закуплены детские луки, стрелы и мишени, предоставлено помещение для занятий. Сегодня в кружке занимаются 28 школьников. Педагог объясняет им, что научиться этому не так-то просто, как кажется: только упорные тренировки, желание и стремление к успеху поможет мальчикам и девочкам, которые хотят стать хорошими стрелками, участвовать в соревнованиях и побеждать. 

– Для ребят это занятие не только интересное, но и полезное, – комментирует директор ДДТ Жанна Байгамитова. – Оно положительно влияет на внимательность и точность, глазомер и выдержку, силу воли и работу мышц. Спортивный вариант стрельбы из лука только набирает популярность, поэтому уверена, что школьников, выбравших эту дисциплину, станет ещё больше. 

Бахыт Сарсембаева 

Фото из личного архива Ажар Толеукановой 

Глубоковский район 

 

17.01.2021
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