Азбука пожарной безопасности

Кукольный видеоспектакль про пожарную безопасность презентовали спасатели Восточно-Казахстанской области.

Дети – маленькие непоседы, которые ни минуты не сидят спокойно. Им интересен окружающий мир, поэтому они стараются узнать о нём как можно больше. В этом заключается и радость детства, и его трудность, так как зачастую детские шалости могут быть опасными. Задача взрослых – объяснить малышам, какие бывают последствия от некоторых действий. Например от игры с огнём…

О необходимости обучения детей правилам пожарной безопасности знают все родители. Однако как рассказывать об этом правильно, чтобы ребёнок раз и навсегда усвоил, что со спичками шутки плохи? Можно заучить правила в стихотворной форме или нарисовать тематические картинки и развесить на стенах в квартире. А можно… посмотреть кукольный видеоспектакль.

На помощь родителям пришли специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области – они совместно с операторами медиацентра Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева сняли тематический видеоспектакль.

В основу сценария легла история про двух детей – Тентека и Аи, написанная автором Ильёй Волковым из города Усть-Каменогорска. Ребята, играя в тополиной роще, нарушили правила безопасности и устроили пожар. Если бы Ая вовремя не позвонила в диспетчерскую службу по номеру 112 и не вызвала пожарную бригаду, случилась бы беда.

«Ты поступил очень плохо, когда задумал играть со спичками. Такие игры никогда не заканчиваются хорошо», – в словах пожарного Тентеку заключается главная мысль кукольного видеоспектакля: спички детям не игрушка.

– Мы шили костюмы, рисовали фон, придумывали, как на доступном для детей языке рассказывать о правилах пожарной безопасности, которые уберегут их от беды, – рассказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Арман Токанов. – Информировать о профилактике пожаров в креативном формате уже стало традицией.

Отметим, кукольный видеоспектакль размещён на официальном YouTube-канале ДЧС ВКО. Посмотреть его может каждый желающий. К слову, родители уже оценили тематический видеоспектакль.

– Мы с сыном посмотрели кукольный спектакль, – поделилась Ольга Гаус. – В нём на понятном языке рассказывается, что, казалось бы, безобидная детская шалость может привести к беде. Рекомендуем посмотреть ролик и другим малышам, он очень познавательный.

Татьяна Кравченко