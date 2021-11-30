Азбука пенсионных накоплений

Специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ» продолжают помогать нашим читателям разбираться в нюансах пенсионного обеспечения.

– Являясь пенсионером, могу ли я изъять пенсионные накопления для оплаты лечения?

– Согласно пункту 1 статьи 30 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»), пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации за счёт пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона предусмотрено, что право на единовременные пенсионные выплаты за счёт ОПВ и (или) ОППВ в том числе в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, при наличии одного из следующих условий:

– если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;

– если размер пенсии, а для судей в отставке сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов. При расчёте коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике;

– если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

При этом следует отметить, что Правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение установлен перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счёт единовременных пенсионных выплат, который включает в себя: лечение орфанных заболеваний; стоматологические услуги; реконструктивные и восстановительные операции (пластические); радионуклидное лечение и радиойодтерапию; радиохирургическое лечение; протонную терапию; офтальмологические услуги.

Если вы относитесь к одной из вышеуказанных категорий лиц, имеющих право на единовременные пенсионные выплаты, то сведения о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия, можете увидеть в выписке с ИПС. Её можно просмотреть в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ (отметим, что сумма, доступная для изъятия, отражается автоматически), либо на сайте или в приложении электронного правительства.

– Услышал, что теперь нет необходимости писать заявление для открытия счёта в ЕНПФ. Каким образом вы получаете сведения о гражданине, если счёт открывается без его участия?

– Все индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ открываются автоматически.

Напомним, беззаявительный порядок открытия индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) для учёта пенсионных взносов действует в отношении: обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – с 8 января 2019 года; добровольных пенсионных взносов (ДПВ) – с 1 мая 2021 года; обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – с 26 октября 2021 года.

Идентификация физического лица, в пользу которого перечислен пенсионный взнос, осуществляется по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в платёжном поручении. При этом все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения, ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов.

– Готовлюсь получить досрочно свои пенсионные накопления, и меня интересует вопрос об уплате индивидуального подоходного налога. Буду ли я его оплачивать полностью сейчас? Как мне будут выплачивать оставшиеся накопления после выхода на пенсию? Предусмотрены какие-либо вычеты?

– В целях определения порядка налогообложения сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ статьёй 351-1 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» предусмотрены особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения (ЕПВ), осуществляемых в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан.

При этом ИПН исчисляется путём применения ставок, установленных статьёй 320 Налогового кодекса (в размере 10 процентов), к сумме ЕПВ.

Удержание и перечисление ИПН с сумм ЕПВ производятся ЕНПФ в соответствии с заявлением физического лица об удержании ИПН по одному из следующих способов: единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты в порядке, предусмотренном статьёй 351 Кодекса; ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат.

Удержание ИПН производится на основании заявления об удержании ИПН, представленного физическим лицом налоговому агенту в лице ЕНПФ по установленной форме.

Таким образом, при подаче физическим лицом заявления, удержание и перечисление ИПН будет осуществляться ЕНПФ при достижении пенсионного возраста по установленному графику для пенсионных выплат.

Обращаем внимание, что ЕНПФ признаётся налоговым агентом и производит исчисление ИПН с ЕПВ, налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 1) пункта 1 статьи 345 Налогового кодекса, а также стандартные налоговые вычеты к ЕПВ не применяются.

При выходе на пенсию в последующем за получателем сохраняется право на применение налоговых вычетов при пенсионных выплатах из ЕНПФ в порядке, установленном подпунктом 1) пункта 3 статьи 353 Налогового кодекса.

Так, к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащих налогообложению, относятся выплаты, осуществляемые ЕНПФ из пенсионных накоплений, в том числе за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

При этом расчёт подоходного налога к удержанию ведётся в совокупности по пенсионным выплатам по всем видам взносов в рамках календарного года.

Размер облагаемого дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ определяется в следующем порядке: сумма дохода в виде пенсионных выплат, подлежащего налогообложению, минус сумма корректировки по индивидуальному подоходному налогу, минус сумма налоговых вычетов.

К доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, применяется налоговый вычет в размере одной минимальной заработной платы (МЗП), установленной законом о республиканском бюджете и действующей на дату начисления дохода в виде пенсионной выплаты, за каждый месяц, за который осуществляется пенсионная выплата.

При этом сумма неиспользованных налоговых вычетов переносится на последующие налоговые периоды в пределах календарного года.

Также отмечаем, что доходы налогоплательщика облагаются ИПН по ставке 10 процентов.

Приведём пример:

Ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ составляет 50 000 тенге. При определении налогооблагаемого дохода в виде пенсионных выплат применяется налоговый вычет в размере 1 МЗП – 42 500 тенге. Расчёт ИПН выглядит следующим образом: (50 000 – 42 500) х 10 % = 750 тенге.

Таким образом, получателю будет переведена сумма в размере 49 250 тенге (50 000 тенге – 750 тенге = 49 250 тенге).

Однако если существуют налоговые обязательства по уплате отложенного ИПН при достижении пенсионного возраста, к примеру, ранее изъял со своего индивидуального пенсионного счёта 5 000 000 тенге с отложенным ИПН, то сумма ИПН с ЕПВ, рассчитанная равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат – 2604,17 тенге (5 000 000,00 х 10 % ) : 192, где 192 – количество месяцев. Сумма к выплате – 46 645,83 тенге.

– Уже третий год я пенсионер, однако недавно нашла небольшую подработку вахтёром. Будет ли в этом случае мой работодатель перечислять 10 процентов от моей зарплаты в ЕНПФ? Ведь я уже получаю пенсионные выплаты.

– Нет, ваш работодатель не будет перечислять за вас пенсионные взносы в ЕНПФ. В соответствии с положениями п.2 и п .3 ст.24 Закона о пенсионном обеспечении, лица, достигшие пенсионного возраста, освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.

– Являюсь гражданином России, но проживаю и работаю в Казахстане. Каким образом решается вопрос моего пенсионного обеспечения?

– В соответствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 г. пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭC. Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, которое вступило в силу с 1 января 2021 года.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов ЕАЭС объём прав на пенсионное обеспечение, равный объёму прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.

Следует отметить, что статьей 12 Соглашения, содержащей переходные положения, назначение и выплата пенсии осуществляются в следующем порядке: 1) за стаж работы, приобретённый после вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается государством-членом ЕАЭС, на территории которого приобретён соответствующий стаж работы; 2) за стаж работы, приобретённый до вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов ЕАЭС и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Таким образом, нормы Соглашения будут распространяться только на стаж работы, приобретённый трудящимся в период после вступления Соглашения в силу при условии официального трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС, временно осуществляющих трудовую деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС с заключением трудового или гражданско-правового договора с работодателем государства трудоустройства и с обязательной уплатой пенсионных (страховых) взносов в пенсионную систему государства трудоустройства.

Вместе с тем, в Республике Казахстан Соглашение распространяется на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт сформированных пенсионных взносов: по достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлено бессрочно; единовременная выплата наследникам.

Таким образом, в Республике Казахстан с января 2021 года работодатель обязан при начислении дохода граждан стран ЕАЭС, осуществляющих временную трудовую деятельность на основании заключённого трудового или гражданско-правового договора без получения вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удерживать и перечислять пенсионные взносы (ОПВ/ОППВ) в ЕНПФ. При этом индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учёта ОПВ и (или) ОППВ будут открыты в ЕНПФ в автоматическом режиме при зачислении первичной суммы ОПВ/ОППВ, поступившей от работодателя. В случае расторжения трудового договора или гражданско-правового договора с работодателем право на пенсионные выплаты из ЕНПФ у указанных лиц возникнет только при наступлении условий, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 Соглашения.

При этом граждане стран ЕАЭС, в том числе Российской Федерации, будут вправе обратиться за пенсионной выплатой в ЕНПФ, который является компетентным органом в Казахстане по реализации Соглашения, либо в компетентный орган государства проживания, например в Пенсионный фонд Российской Федерации, с предоставлением документов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников