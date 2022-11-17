Азбука безопасности

В будущем году в регионе намерены увеличить количество мобильных групп пожаротушения, развивать систему космомониторинга, а также организовать дополнительные пожарные посты в отдалённых населённых пунктах.

В ВКО подвели итоги непростого пожароопасного периода уходящего года. По статистике ДЧС, вероятность возникновения природных пожаров обычно высока с апреля по октябрь. В этом году для огнеборцев наиболее сложным стал июнь.

– По поручению акима области Даниала Ахметова проведён анализ пожаров, которые возникали летом и осенью. За эти месяцы на территории государственных учреждений лесного хозяйства области зарегистрированы 46 пожаров, – сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Арман Есентаев. – Еще 28 случаев возгорания произошли в угодьях особо охраняемых природных территорий. Крупные пожары возникали в Курчумском, Катон-Карагайском, Большенарымском районах и в районе Алтай.

Площадь государственного лесного фонда в ВКО составляет порядка 2,9 миллиона гектаров. Почти две трети из них находятся в ведомстве акимата области. На сегодня в штат охраны, отвечающей за пожарную безопасность, входят 18 госучреждений, 13 лесхозов, подведомственных областному акимату, и особо охраняемые территории области.

Пострадавшая от огня лесная площадь превысила 15 тысяч гектаров. Также почти 3,5 тысячи гектаров территории уничтожили шесть крупных степных пожаров и загорания травы. В 2023 году на доступных участках планируют произвести расчистку площадей и лесовосстановительные работы.

– Чтобы повысить эффективность работы противопожарных служб, в отрядах охраны будет увеличено количество сотрудников, – заявил Арман Есентаев. – Создадут дополнительные мобильные группы пожаротушения. Это поможет максимально оперативно реагировать на возгорания, ликвидировать очаги до их распространения. За пять лет на перевооружение и обновление техники выделено более миллиарда тенге. До этого обеспеченность противопожарным оборудованием составляла около 50 процентов. Сейчас этот показатель довели до 70 процентов. В текущем году на приобретение техники, в том числе колёсных и гусеничных тракторов, малых лесопатрульных комплексов из областного бюджета направлено 295,6 миллиона тенге.

Арман Есентаев отметил, что в начале следующего года планируется дооснастить лесные учреждения необходимым противопожарным инвентарём и провести работу с местным населением и лесопользователями. Так как немало лесных пожаров возникает и по вине людей, которые беспечно ведут себя на природе.

– Согласно приказу комитета лесного хозяйства и животного мира для обеспечения пожарной безопасности принят ряд мер, – сообщил начальник Управления Государственного Пожарного Контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. – В частности, провели заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации природных пожаров, откорректировали планы привлечения сил и средств области, утвердили план мероприятий по снижению риска и ликвидации лесных и степных пожаров. Также заключили договор на передачу данных посредством космического мониторинга. В текущем году так отработали свыше 600 термоточек.

Для оперативного взаимодействия между ДЧС ВКО, лесными хозяйствами, местными исполнительными органами заключены соглашения о порядке организации тушения возгораний на территории государственного лесного фонда ВКО и в населённых пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

– 46 мобильных групп, в состав которых вошли сотрудники гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО, провели более 800 рейдов и выявили 40 нарушителей требований пожарной безопасности, – резюмировал начальник УГПК ДЧС. – Все они привлечены к административной ответственности. В этой связи среди населения провели более 4800 обучающих инструктажей.

Нуржан Омиржанов добавил, что на сегодняшний день в ВКО действует 41 пожарный пост, содержащийся за счёт средств местных исполнительных органов. За 2022 год их силами ликвидировано 38 загораний, совместно с государственной противопожарной службой – 75. Однако 40 населённых пунктов не имеют противопожарной защиты. По этой причине необходимо ещё 11 пожарных постов. Их поэтапное создание намечено на 2023-2025 годы.

Лилия Дроздова

Фото предоставлено ДЧС ВКО