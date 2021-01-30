Автозавод в режиме перезагрузки 

Кредитная поддержка банков Казахстана и России позволит «перезагрузить» производство «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

В газете «Рудный Алтай» уже сообщалось о том, что в последние месяцы на автосборочном предприятии сложилась непростая ситуация. Напомним, в Усть-Каменогорске строится технологический цех по сварке и окраске кузовов мощностью до 60 тысяч машин в год на первом этапе и перспективой создания до четырёх тысяч рабочих мест.

Как известно, между АО «АЗИЯ АВТО» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития было заключено соглашение о промышленной сборке. Документ предусматривал ряд преференций в качестве поддержки отечественного производителя. Льготы также позволяли снизить стоимость готовой продукции и обеспечить её доступность для конечного потребителя.

В свою очередь компания обязалась увеличить число местных компонентов выпускаемых автомобилей. Условия соглашения предусматривали запуск новых мощностей в срок до конца 2020 года.

В период режима чрезвычайного положения, в апреле прошлого года, ведомство направило уведомление об одностороннем расторжении дополнительного соглашения.

Однако это отнюдь не финал истории. Благодаря вмешательству Правительства страны и акима области были приняты оперативные меры для «перезагрузки» предприятия. Сложившуюся ситуацию урегулировали в рамках созданной в регионе Дорожной карты. Согласно запланированным мероприятиям завод обязался сдать в эксплуатацию производственные мощности по сварке, окраске и сборке кузовов легковых автомобилей.

Своеобразным «дефибриллятором» для сердца завода, по мнению властей региона, должна выступить финансовая поддержка в виде банковского кредитования. На текущем этапе это позволило бы обеспечить приток денежных средств на предприятие для возобновления работы конвейера на полную мощность и обеспечения работников предприятия стабильной заработной платой.

На днях по инициативе акима области Даниала Ахметова была организована встреча руководства «АЗИЯ АВТО» с представителями финансовых институтов Казахстана и России по вопросам кредитования строительства новой технологической линии. Как отметил глава региона на своей странице в Facebook, переговоры прошли успешно для обеих сторон.

В ходе конструктивного диалога руководитель проекта Анатолий Балушкин сообщил, что на сегодняшний день залоговая база производственного комплекса позволяет оформить кредит и начать работу в срок.

– В рамках разумного компромисса с банками можно найти решение этой непростой, но не трагичной ситуации. Поэтому считаю, что совет директоров должен продолжить работу в данном направлении. На протяжении последних десяти лет финансовым партнёром «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» был JýsanBank (бывший «Цеснабанк»). Важно, что банк-партнёр проявляет интерес к предоставлению кредита на приобретение производственного оборудования. В ближайшие дни планируется также проведение переговоров с банком «Санкт-Петербург», – написал аким ВКО.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников