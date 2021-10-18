Автобусы вернутся на маршруты

Школы города функционируют в привычном оффлайн-режиме. Если выявляется ребёнок с положительным результатом ПЦР-анализа, то весь класс переходит на «дистанционку». Ведётся работа по соблюдению дезрежима.

– С начала сентября более 3000 детей подвозили автобусами городского транспорта. Нужно отметить, что на начало сентября город находился в «красной» зоне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации к имеющимся 29 школьным автобусам, которые занимаются подвозом учащихся из отдалённых районов и населённых пунктов, были добавлены ещё 25 автобусов из общегородской маршрутной сети. Сейчас, когда город находится в «жёлтой» зоне, необходимость в этом отпала. 25 автобусов вернутся на городские маршруты общественного транспорта. Те 29 автобусов, которые работали ранее, продолжат свою работу, – уточнила Наталия Фесенко.

Флора Левина

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