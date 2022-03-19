Автобус давно ждёте?

Усть-Каменогорск, расположенный в 30 километрах от посёлка Глубокое, стал практически недосягаемым для жителей районного центра. Между этими населёнными пунктами уже более полугода не курсируют ни автобусы, ни маршрутки.

Население посёлка насчитывает около десяти тысяч человек, при этом немалая часть работает и учится в городе. Люди пенсионного возраста не могут добраться до больниц и других учреждений. Жители посёлка просят оказать содействие в решении транспортной проблемы, которая не находит решения на местном уровне.

Как выяснилось, раньше в областной центр из посёлка ходили два микроавтобуса, а также каждый час через него курсировали автобусы Предгорненского АТП. Началом транспортной неразберихи в районном центре послужили коронавирусные ограничения. Перевозчикам запретили работать во избежание распространения вируса, затем, спустя несколько месяцев, рейсы возобновили, но лишь на две недели – и вновь последовал запрет…

Люди стали чаще прибегать к услугам частных извозчиков. Рейсовый маршрут в конечном итоге стал нерентабельным.

– До начала пандемии мы с напарниками выходили в рейс шесть раз в день, – рассказывает индивидуальный предприниматель, осуществлявший до августа прошлого года регулярные перевозки на микроавтобусе, Мухамеджан Куркумбаев. – По мере усиления карантинных ограничений маршрут стал нерентабельным. Вырученные за проезд всего одного или двоих пассажиров деньги не покрывали стоимость потраченного бензина, износ деталей, зарплату водителя, налоговые отчисления. Зачастую мы работали в «минус». Соответственно, шофёры стали уходить в поисках постоянного заработка, и я, оставшись в конечном итоге один, вынужден был вообще прекратить

выход на маршрут.

Воспользовавшись отсутствием конкуренции, предприимчивые глубоковские таксисты стали регулярно повышать цену за свои услуги. Так, 14 марта этого года частники взвинтили её до 700 тенге с каждого пассажира.

Для жителей Глубокого, которые вынуждены ездить каждый день в обе стороны, это, конечно, больно ударило по карману. Но из-за отсутствия альтернативы они вынуждены мириться с условиями извозчиков. При этом таксисты, большинство из которых даже не платит налоги, не несут никакой ответственности за безопасность пассажиров, в отличие от официальных перевозчиков.

Десятки людей подписали обращение, адресованное местному руководству, с просьбой обеспечить их социальным транспортом. На сегодняшний день официальный ответа из районного акимата им не поступил.

Аким посёлка Глубокое Руслан Асанов прокомментировал ситуацию так: «Вопрос о повышении цен на такси по маршруту Глубокое – Усть-Каменогорск находится на контроле отдела предпринимательства и налогового комитета. Что касается возобновления движения автобусных рейсов, профильные ведомства пытаются решить этот вопрос, ищут частных извозчиков, готовых возить пассажиров по прежней цене».

В свою очередь, заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Айжан Рахимбаева подтвердила, что такая проблема в Глубоковском районе действительно существует, сейчас делается всё для её решения.

– С 2017 года основным регулярным перевозчиком по этому маршруту был ИП «Раушан», который летом прошлого года отказался осуществлять перевозку из-за низкого пассажиропотока, – комментирует представитель ведомства. – Мы не оставляем этот вопрос без внимания и стараемся найти альтернативных перевозчиков. Желающие взять этот маршрут среди них есть, с претендентами ведутся переговоры. В скором времени регулярные перевозки пассажиров по маршруту Глубокое – Усть-Каменогорск будут восстановлены.

Редакция областной газеты «Рудный Алтай» будет следить за развитием ситуации. Надеемся, что уже в ближайшее время мы сообщим нашим читателям о том, как решился этот вопрос.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район