Авто вам в помощь

Накануне Дня Независимости Республики Казахстан районные и городские управления Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области получили новые служебные автомобили.

Как сообщила пресс-служба областного Департамента СЭК ВКО, новые автомашины марки Chevrolet Cobalt получили службы санитарно-эпидемиологического контроля Усть-Каменогорска, районов Алтай и Самар, а также Катон-Карагайского и Уланского районов.

На средства, выделенные из республиканского бюджета, их приобрёл Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК с целью укрепления материально-технической базы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

В торжественной обстановке ключи от новых авто руководителям территориальных управлений вручил ветеран санитарно-эпидемиологической службы региона Валерий Якупов, руководивший этим ведомством более 17 лет. Он поздравил собравшихся с наступающим Днём Независимости и пожелал своим молодым коллегам успехов в труде, выразив уверенность, что новые автомобили будут способствовать плодотворной работе в осуществлении государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и стабилизации эпидемиологической ситуации региона.

Насима Халелова