Авто «в законе»

Сейчас ведётся много разговоров о легализации иностранных автомобилей. Разъясните, какие авто не подпадают под легализацию, можно ли поставить на казахстанский учёт «праворульные» машины, будет ли распространяться легализация на «армянские» автомобили и сколько нужно будет заплатить за легализацию?

Азамат Нургалиев, Катон-Карагайский район

По информации, размещённой на сайте рolisia.kz, в настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию.

Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации.

Как проинформировал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезённые после 1 сентября 2022 года.

К автомобилям, подлежащим легализации, не будут предъявляться требования по возрасту и экологическому классу.

Так называемые «армянские» автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Что касается «праворульных» автомобилей, как известно, Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную «очистку». Следовательно, если указанные автомобили будут соответствовать этим требованиям, то препятствий для их регистрации не будет.

Основной платёж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

Чтобы легализовать иностранный автомобиль, нужно будет подать заявление через портал электронного правительства или путём личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будут выданы казахстанский техпаспорт и госномер.