Авто по льготному кредиту

Мы с женой хотим купить новый автомобиль. Хотели бы воспользоваться программой льготного кредитования. Подскажите, какие банки в Казахстане выдают такие кредиты для покупки автомобиля?

Эльдар Имашев, Уланский район

Как сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Республики Казахстан, по программе финансирования льготного автокредитования на сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге и выдано 4 847 автомобилей.

В рамках программы всего банкам-участникам переданы 90 млрд тенге.

В настоящее время фонд проинформировал о выделении очередного транша по программе финансирования льготного автокредитования. Выделяемая сумма лимитов составляет для АО «Евразийский Банк» – 10 млрд тенге; АО «Народный банк Казахстана» – 7,5 млрд тенге.

Таким образом, в настоящее время заявки на оформление автокредита принимают только АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана». Остальные банки-участники программы полностью освоили выделенные лимиты.

Дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счёт возвращаемых кредитных платежей первичными заёмщиками.

Добавим, программа финансирования льготного автокредитования предназначена для казахстанцев, желающих приобрести легковой автомобиль отечественной сборки под четыре процента годовых, сумма кредитования – не более 10 млн тенге, срок финансирования – не более семи лет; первоначальный взнос – от нуля процентов; стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге. Воспользоваться программой можно один раз в два года.

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