Август план покажет

Накануне нового учебного года родителей волнует, смогут ли школьники учиться офлайн, несмотря на то, что наблюдается очередная волна коронавирусной инфекции. Руководители Минздрава не дают точных прогнозов, отмечая, что многое зависит от того, как пройдёт в эпидемиологическом смысле август.

На недавнем заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что с 20 июня в республике отмечается очередной подъём заболеваемости КВИ. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза – с 10 714 до 34 550 случаев.

– Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз, в том числе в ЗКО, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областях, – отметила министр.

Глава Минздрава подчеркнула, что очередная волна заболеваемости COVID-19 вызвана субвариантом штамма «Омикрон» – ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведённого в стране в июле текущего года, установлен в 70 процентах исследованных образцов.

– Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом «Дельта». Это подтверждается и тем, что более 94 процентов заболевших получают лечение в амбулаторных условиях, – сказала А. Гиният.

На сегодня занятость инфекционных коек составляет 30 процентов, это около 1 500 пациентов, реанимационных коек – семь процентов, или 45 пациентов.

В 189 медицинских организациях развернуто более 4 900 ковидных и 620 реанимационных коек, в резерве – более 20 тысяч коек.

– 80 процентов заболевших – это непривитые или привитые шесть месяцев назад, что ещё раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации против КВИ, – отметила министр.

В республике ревакцинацию получили более пяти миллионов человек, что составляет 68 процентов подлежащего ревакцинации контингента.

Что касается формата обучения школьников, то полный пакет ограничительных мер будет готов к началу учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации.

– У нас впереди август. Согласно прогнозу, заболеваемость будет нарастать в течение августа, то есть будет подъём с постепенным снижением к сентябрю. Полный пакет ограничительных мер будет выработан к моменту начала учебного года, в зависимости от ситуации, – сообщила порталу Zakon.kz вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

В первую очередь, речь идёт об усилении санитарного режима в школах – увеличении числа уборок, проветриваний помещений, использовании дезинфекционных средств.

Второй пакет мер – это введение бесконтактной термометрии учеников и учителей. Третий – ограничение всех массовых мероприятий или любых внеклассных мероприятий. Также в школах постараются разобщить учеников начальных, средних и старших классов. Все эти алгоритмы наработаны и апробированы в течение прошлого учебного года.

По словам Айжан Есмагамбетовой, анализируя нынешнюю эпидситуацию, в Минздраве не прогнозируют, что школьникам придётся полностью переходить на обучение онлайн.

Айгуль Биданова

Коллаж Анны Ерёминой