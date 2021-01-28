Авария устранена

27 января 2021 года, в 19.30, рабочие ТОО «Барыс көл» при выполнении земляных работ по строительству моста неумышленно повредили магистральный газопровод высокого давления, обеспечивающий газом 9 населенных пунктов Зайсанского района.

Незамедлительно была приостановлена подача газа 2105 абонентам в населённых пунктах Айнабулак, Каратал, Улькен-Каратал, Шалкар, Когедай, Кайнар, Кенсай, Жамбыл, Карабулак.

Под руководством акима района был создан штаб на месте восстановительных работ. Задействованы 6 мотопомп, АЦ-40, 1 КУНГ, 50 единиц техники, а также вся необходимая техника со стороны ТОО «Барыс көл».

В девяти населённых пунктах также был организован завоз твёрдого топлива. Отметим, что все дома на время аварии перешли на автономные источники отопления. Температура наружного воздуха составляла минус 17 градусов.

Сегодня утром, в 8.00, авария была устранена, и началась работа по подключению абонентов.

Пресс-служба акима ВКО