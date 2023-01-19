Аварии и пожары на Риддер ТЭЦ – результат преступной халатности её владельцев

Глава региона Даниал Ахметов сегодня выехал на Риддер ТЭЦ, где в 7 утра произошёл пожар в цехе топливоподачи. Менее чем за два часа возгорание было ликвидировано. Безусловно, вопрос подачи тепла сейчас волнует всех жителей Риддера, однако оснований для беспокойства нет. По словам акима области, все четыре котла находятся в рабочем состоянии, станция временно переведена на другой вид топлива – мазут.

– С 6 ноября, с момента первой аварии, собственники Риддер ТЭЦ не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации, сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от Казмунайгаза, – отметил Даниал Ахметов. – Около 600 миллионов тенге было затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Здесь не соблюдалась технологическая дисциплина, практически не работают системы аспирации и вентиляции, в результате чего скапливается большое количество угольной пыли. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников Риддер ТЭЦ, после его завершения будет решаться вопрос о её дальнейшей судьбе.

– ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо мы найдем инвестора, который будет готов выполнить все договорные обязательства перед населением Риддера, – подытожил глава региона.