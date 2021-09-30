Аты-баты, шли солдаты…

200 призывников из областного центра отправятся служить в ряды ВС РК.

В Усть-Каменогорском городском управлении по делам обороны полным ходом идёт осенний призыв. Всего около двухсот юношей будут призваны на срочную воинскую службу из областного центра.

По информации пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона, первая команда призывников уже сформирована для защиты границ государства. Затем будут сформированы воинские части Вооружённых Сил, служба государственной охраны и Национальная гвардия Республики Казахстан.

– Получив СМС о призыве в армию, в настоящее время прохожу медосмотр в городском управлении по делам обороны, – делится призывник Алинур Зангаров. – На своё здоровье не жалуюсь. В будущем хочу служить в рядах Вооружённых Сил Казахстана, а именно в десантно-штурмовых войсках.

В этом году подать заявление на освобождение и отсрочку от призыва в армию можно онлайн через портал elicense.kz. Затем призывная комиссия рассмотрит заявление с прилагаемыми документами и вынесет заключение.

Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. В ходе призыва ПЦР-исследование на COVID-19 у призывников будет проводиться дважды – на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона