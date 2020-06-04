Атрибуты суверенности и независимости

4 июня 2007 года в Казахстане был принят Закон «О государственных символах Республики Казахстан». В соответствии с ним, теперь ежегодно эта дата празднуется в стране как День государственных символов РК.

Об истории становления, значении и правилах использования главных атрибутов государства рассказал руководитель Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Нургали Андасов:

– Государственные символы – это отличительные знаки государства, установленные конституционным законом. В Республике Казахстан ими являются Государственный Флаг, Герб и Гимн. Эталоны Государственного Флага и Герба Республики Казахстан находятся в Нур-Султане. Они хранятся в Резиденции Президента РК.

Государственный Флаг – один из главных отличительных знаков государства. С древних времен флаг выполнял функции объединения народа страны и его идентификации с определенным государственным образованием. Государственный Флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Государственный Герб также является одним из главных символов страны. История свидетельствует, что ещё кочевники эпохи бронзы, проживавшие на территории современного Казахстана, идентифицировали себя с особым символом – тотемом, графическое выражение которого впоследствии получило наименование «тамга». Впервые термин начал употребляться в Тюркском каганате. Герб суверенного Казахстана официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Государственный Гимн Республики Казахстан. Термин происходит от греческого слова «gimneo» и означает «торжественная песня». Гимн выступает в качестве важной звуковой символики, имеющей ключевое значение для эффективной социально-политической консолидации и этнокультурной идентификации граждан страны.

– Нургали Есиркепович, поясните, что олицетворяют элементы, изображенные на Государственном Флаге нашей республики?

– Небесно-голубой цвет имеет глубокое символическое значение в тюркской культуре – древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а их небесно-голубое знамя означало преданность отцу-прародителю. На Государственном Флаге Казахстана этот цвет символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны. Солнце – знак богатства и изобилия, жизни и энергии. Его лучи на флаге страны имеют форму зерна – символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной атрибутике подтверждает приверженность общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и сотрудничества. Образ орла (беркута) также является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Обычно он воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему. Особое место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников – он ассоциируется у них с такими понятиями, как свобода и верность, чувство достоинства и мужество, мощь и чистота помыслов. Стилизованный силуэт золотого беркута отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации. Ещё одним важным элементом флага является расположенная у его древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом соответствии с эстетическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию различных форм и линий, он является выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует культуру и традиции народа Казахстана.

– Какая идеологическая нагрузка зашифрована в Государственном Гербе Казахстана?

– Герб имеет форму круга (колеса) – это символ жизни и вечности, который пользовался особым почетом среди кочевников Великой степи. Центральным геральдическим элементом в государственном гербе является изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части находится объемная пятиконечная звезда, а в нижней – надпись Qazaqstan. Основным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и олицетворяет чистое небо, мир и благополучие. Шанырак – это главная системо-образующая часть юрты, по форме напоминающая небесный купол и являющаяся одним из ключевых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников. Образ шанырака – это символ общего дома и единой Родины для всех этносов, проживающих в стране. Стабильное развитие Казахстана зависит от благополучия каждого гражданина, как прочность и устойчивость шанырака зависит от надежности всех его уыков (опор). Крылатые мифические кони – тулпары являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с незапамятных времен ассоциируется с такими понятиями, как храбрость, верность и сила. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию. Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны. Еще одна деталь в гербе – пятиконечная звезда. Этот символ используется человечеством с давних времен и олицетворяет постоянное стремление людей к свету истины, ко всему возвышенному и вечному. Изображение звезды отражает желание казахстанцев созидать страну, открытую для сотрудничества и партнерства со всеми народами мира. Сердца и объятия жителей Казахстана открыты представителям всех пяти континентов.

– Третий государственный символ страны – Гимн. Нургали Есиркепович, в истории независимого Казахстана он утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. Расскажите, как это было?

– После обретения государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст Гимна Казахстана. По итогам было принято решение сохранить музыкальную редакцию Гимна Казахской ССР. Таким образом, авторами музыки первого казахстанского Гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой. В 2006 году в целях популяризации звуковой символики страны был принят новый Государственный Гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса Гимна и более торжественного звучания Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. Парламент Казахстана на совместном заседании палат 6 января 2006 года внес соответствующие поправки в Указ «О государственных символах» и утвердил новый Государственный Гимн страны.

– Есть ли какие-то нормы размещения Государственных символов? Можно ли, к примеру, вывесить Флаг на балконе своей квартиры?

– Государственный Флаг в обязательном порядке устанавливается, размещается: на зданиях Резиденции Президента РК, Парламента, Сената и Мажилиса, Правительства, министерств, центральных исполнительных органов. Еще – при встрече глав государств, парламентов и правительств иностранных государств, посещающих Казахстан с государственным и официальным визитами. Несомненно, есть утвержденные правила размещения государственной символики, которые следует строго соблюдать. Все они оговорены в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года

№ 873 «Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан». Законодательством не запрещается использовать Государственный Флаг на жилых зданиях и в помещениях негосударственных организаций и частных лиц. Соответственно, по желанию можно вывесить флаг на балконе, разместить в квартире, офисе, на крыше жилого дома. Однако флаг должен соответствовать установленным стандартам. При этом закон не содержит нормы, разрешающей размещение государственного флага на транспортных средствах частных лиц. Соответственно, такое его использование – незаконно. Это относится именно к флагу, но не к его изображению, то есть рисованное, фотографическое или иное изображение государственного флага можно использовать практически неограниченно.

– Существует ли ответственность за использование государственных символов с нарушениями законодательства?

– Да, незаконное использование Государственного Флага и Герба РК и их изображений, а также использование и исполнение Государственного Гимна РК с нарушением требований законодательства Республики Казахстан влекут штраф в размере 50 МРП. Также неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным, влечет штраф для должностных лиц в размере 50 МРП. Если подобные деяния совершатся повторно в течение года, то размер штрафа увеличится до 100 МРП.

Дамир Омаров