Атмосферный надзор

Прокуроры ВКО проанализировали, что влияет на состояние атмосферного воздуха в регионе, кто и как за этим следит.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области прошло заседание коллегии, где были рассмотрены вопросы состояния законности в сфере законодательства об охране атмосферного воздуха и эффективности деятельности уполномоченных государственных органов в данном направлении.

Как отметили представители областного надзорного органа, Восточный Казахстан обладает огромным потенциалом развития цветной металлургии и горнодобывающей промышленности, на территории региона функционируют более 600 предприятий. При этом на протяжении многих лет Восточно-Казахстанская область твёрдо удерживает позиции одного из самых неблагополучных в экологическом плане регионов в республике.

– Вопрос охраны чистоты атмосферного воздуха на протяжении последних лет является одним из наиболее важных вопросов для Восточного Казахстана и его жителей, особенно областного центра, – подчеркнули участники встречи.

Как показал проведённый прокуратурой области анализ, несмотря на принимаемые природопользователями меры по финансированию природоохранных мероприятий, а также работу уполномоченных государственных органов по обеспечению природоохранного и экологического законодательства, недостатки и проблемные моменты по-прежнему остаются.

Большинство нарушений Департамент экологии выявил инструментальным способом, то есть путём отбора проб. Причины допускаемых нарушений Департаментом экологии не устанавливаются, в связи с чем надлежащие меры по их устранению не принимаются.

Так, РГП «Казгидромет» не обеспечивает качественный мониторинг состояния атмосферного воздуха. В Усть-Каменогорске посты наблюдения расположены в ненадлежащих местах. В ряде населённых пунктов (пос. Новая Бухтарма и пос. Жезкент), несмотря на наличие крупных производственных предприятий, мониторинги не проводятся.

– Отсутствуют необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие требования к атмосферному воздуху в черте населённых пунктов, – сообщил специализированный природоохранный прокурор ВКО Константин Пичугин. – Озеленение населённых пунктов ведется хаотично, без учёта техногенной нагрузки. Только после вмешательства прокуратуры маслихаты издали правила содержания зелёных насаждений, соответствующие типовым.

По данным областной прокуратуры, местными исполнительными органами в План природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы не включены мероприятия по охране атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере. Между тем Планом предусмотрено финансирование в размере 3,2 млрд тенге мероприятий по охране атмосферного воздуха в Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском и Курчумском районах, несмотря на отсутствие сведений о состоянии там атмосферного воздуха.

Свою лепту в загрязнение атмосферного воздуха вносят выхлопные газы автомобилей. Из зарегистрированных в регионе 342 тысяч автомобилей 252 тысячи выпущены более 10 лет назад. К тому же качество автомобильного топлива на протяжении семи лет тоже никем не проверялось.

По итогам заседания в адрес областного акимата и уполномоченных органов внесено представление с постановкой вопросов о принятии действенных организационных мер, направленных на устранение выявленных нарушений законности, а также причин и условий, им способствовавших.

– Вопрос охраны атмосферного воздуха находится на контроле прокуратуры области, – заверили представители ведомства.

Ерик Абитов