Атмосфера радости и единства

Восточноказахстанцы широко отметили День Конституции Республики Казахстан. В городах и населённых пунктах области прошло более 300 торжественных мероприятий, приуроченных к этому дню.

Одной из ярких и запоминающихся стала праздничная программа, организованная на центральной площади Усть-Каменогорска.

На площади областного центра с самого утра звучала громкая музыка, на сцене свои номера демонстрировали местные творческие коллективы, создавая праздничное настроение окружающим. Для молодёжи были организованы конкурсы и викторины. Люди старшего возраста посетили сельскохозяйственную ярмарку, где шла бойкая торговля продукцией, выращенной местными крестьянскими хозяйствами.

По словам Дильназ Аргынгазиной, которая пришла на площадь, чтобы разделить торжество со своими земляками, День Конституции РК – один из знаменательных и самых значимых праздников для всех граждан нашей страны.

– Мы всегда праздновали День Конституции вместе, дружно. В связи с ограничительными мерами почти два года не было такой возможности. Все очень рады, что возобновилось проведение различных праздничных мероприятий, концертов. Мы снова почувствовали ни с чем не сравнимую атмосферу всеобщей радости и единства. Всех с праздником! – подчеркнула Дильназ.

В рамках программы устькаменогорцев и гостей города также ожидали гастрономический фестиваль с дегустацией национальных блюд, фестиваль мёда, автопробег ретро-машин, выступление звёзд казахстанской эстрады и фейерверк.

В рамках праздника состоялось открытие нескольких социальных объектов. Так, в областном центре распахнул двери новый детский сад «Асыл бала». Это образовательное учреждение построили и ввели в эксплуатацию в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства. Теперь 90 детей дошкольного возраста будут здесь успешно расти и развиваться.

Праздничный день был ознаменован ещё одним важным для горожан событием. На ул. Протозанова открылась поликлиника. Бывшее здание Детского комбината питания после капитального ремонта и изменения целевого назначения стало объектом здравоохранения.

Торжества продолжились вечером. На главной площади города прошёл гастрономический фестиваль «Вкус Востока». Несколько заведений общественного питания представили лучшие блюда из своего меню.

– Мероприятие получилось масштабным. В таком формате мы собрались впервые. Надеемся, что фестиваль «Вкус Востока» станет ежегодным, – отметила управляющая гостиничным комплексом «Восток-Запад» Дарья Ильницкая.

Главной фишкой гастрономического фестиваля стал огромный праздничный торт весом 200 кг. По словам кондитеров, его приготовление заняло три дня.

Гастрономическое мероприятие сменил праздничный концерт. На главной сцене областного центра выступили звёзды казахстанской эстрады: «Дольче», «Idea», «Элит», Родион Немцев и другие вокалисты. Главным гостем концерта стал известный казахстанский певец Мирас Жугунусов.

Торжество завершил праздничный фейерверк.

Наргиз Еркінбекова

Фото Тлеубека Шаяхмета