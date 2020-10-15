«Атамұра» – везде на ура! 

С творчеством фольклорного ансамбля «Атамұра» областного Дома дружбы – центра общественного согласия хорошо знакомы не только на родине, но и в России, Монголии и Китае. Недавно этот творческий коллектив отметил юбилей.

В Доме дружбы – центре общественного согласия очередной повод для праздника – свой юбилей отмечает вокальный ансамбль «Атамұра», бессменным руководителем которого является Ерболат Садуакасов.

С круглой датой виновников торжества поздравили представители областного Совета аксакалов и коллеги. На круглом столе, организованном по особому случаю, было сказано много тёплых и искренних слов благодарности в адрес солистов творческого коллектива, которые радуют зрителей старинными казахскими кюями, русскими народными песнями.

– Десять лет коллектив «Атамұра» восхищает нас своими уникальными музыкальными номерами, внося значительный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, – сказала и. о. директора областного Дома дружбы Жанар Алканова. – Они напоминают юным современникам о священном наследии наших предков и отражают многогранность казахской культуры.

Вспомнили о победах и достижениях ансамбля, ярких моментах концертной жизни, не забыли упомянуть самые сложные и необычные конкурсы, в которых вокалисты отстаивали честь города, области и даже всей республики.

– Творческий коллектив появился осенью 2010 года по инициативе областного Совета аксакалов, – говорит художественный руководитель ансамбля «Атамұра» Ерболат Садуакасов. – В вокальную группу вошли десять человек, которые чувствовали в себе силы для творческого самовыражения. Мы ставили задачу – воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре, языку. Поэтому назвали ансамбль «Атамұра», что в переводе с казахского значит «наследие». Посредством песенного искусства можно передать не только настроение, но и призыв к сплоченности, единству в обществе. Сейчас это особенно важно.

У ансамбля большой гастрольный опыт. Артисты побывали в Китае, Монголии, России, где исполнители продемонстрировали свой многогранный талант. Ансамбль «Атамұра» без преувеличения стал национальным брендом области. Репертуар людей золотого возраста любят, знают и поют, причём не только в регионе.

– Дело в том, что самобытные певцы вкладывают душу в каждую песню, – подчеркнул председатель областного Совета аксакалов Манарбек Мухамеджанов. – Это всегда чувствуется, поэтому молодёжь берёт с вас пример и тянется к познанию родных традиций. Когда песни исходят от уважаемых старейшин, они, безусловно, доходят до сердца слушателя и вызывают отклик в душе.

Ансамбль имеет ряд наград: юбилейные медали в честь 550-летия Казахского ханства, 20-летия и 25-летия независимости РК, «20 и 25 лет Ассамблеи народа Казахстана», «25 лет Дому дружбы ВКО» и многие другие награды.

По словам Ерболата Садуакасова, который, к слову, разменял восьмой десяток лет, у творчества не может быть границ: ни возрастных, ни географических. Участники ансамбля помимо вокала увлекаются поэзией, в целом ведут активную общественную жизнь.

Молодёжь может лишь позавидовать жизнелюбию и трудолюбию артистов, которые полны новых планов, идей, задумок. Все они гордятся, что являются частью сплочённой команды, у которой появился свой неповторимый стиль. Солисты намечают новые рубежи, совершенствуют мастерство, а главное – дарят улыбки и позитивный настрой поклонникам своего таланта.

Елена Пашке

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