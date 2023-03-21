Асық ату и «Baursak party»

В Восточном Казахстане одними из первых начали праздновать главное событие весны – Наурыз – молодые устькаменогорцы. Фестиваль «Наурыз Жастар FEST» состоялся в прошлую пятницу на площадке в русле бывшей реки Комендантка.

В этот день даже погода «подыграла» молодёжи, сменив гнев на милость, а обещанные синоптиками снег и дождь – на тёплое весеннее солнце. Около тысячи горожан смогли насладиться концертными номерами студентов колледжей и вузов, попробовать национальные блюда и принять участие в спортивных соревнованиях, таких как игра в асыки и перетягивание каната.

– Национальная игра асық ату только набирает популярность, сейчас во многих городах и областях открываются федерации игры асык, в Усть-Каменогорске этот вопрос также решается. В целом асық ату развивает в детях ловкость, подвижность, аккуратность. Для нынешних детей эта игра в новинку и вызывает большой интерес. Сегодня в асық сыграли в основном студенты и подростки, – рассказала организатор игры, сотрудница объединения детско-подростковых клубов «Жігер» Жеңісгүл Торғауыт.

Пока парни играли в асыки и проверяли свои силы в перетягивании каната, девушки соревновались, кто вкуснее приготовит баурсак на «Baursak party».

– Участницы конкурса юные, им всего по 17-18 лет. Все они красивые, хозяйственные и воспитанные, мы благодарны родителям за достойное воспитание дочерей, – отметила судья соревнований, сопредседатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО» Аяужан Ашимова.

Несмотря на погодные условия, у девушек получились пышные и вкусные баурсаки, которыми они угостили всех зрителей конкурса. Победительницей «Baursak party» стала студентка ВКУ имени С. Аманжолова Куанқан Бекболат.

В то же время на импровизированной сцене проходил конкурс-концерт, в рамках которого творческая молодёжь города представила на суд зрителей и компетентного жюри свои песни и танцы.

По итогам песенных соревнований «Өмірімді өрнектеген әсем әуен» победителем стал студент ВКУ имени С. Аманжолова Диас Болатұлы с композицией «Отан Ана». В конкурсе танцев «Шұғылалы көктем» лучшей была признана группа «Pride» со своим современным номером.

Помимо конкурсантов на сцене выступили приглашённые гости вечера – студенты Восточно-Казахстанского колледжа искусств имени братьев Абдуллиных, певец Valdis, Темирлан Базылханов и многие другие.

Праздничное мероприятие посетил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, он поздравил гостей и участников «Наурыз Жастар FEST» с наступающим праздником.

– Наурыз – праздник с глубоким смыслом, который означает окончание холодной зимы, пробуждение природы и начало нового года, новых планов и идей. Желаю вам от Наурыза до Наурыза становиться свидетелями обновления нашего прекрасного города, – сказал он.

По завершении всех конкурсов победители и призёры получили ценные подарки от спонсоров мероприятия, а жители Усть-Каменогорска остались довольны ещё одним праздничным днём, угощениями и концертом. К слову, наурыз коже для горожан сотрудники городского молодёжного ресурсного центра приготовили собственноручно, а плов предоставили сотрудники мечети «Халифа Алтай».

Аяужан Утеулинова

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