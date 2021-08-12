Ассорти из товаров, работ и услуг

Гибридный оптово-розничный и одновременно торгово-развлекательный центр планируется в будущем построить в Усть-Каменогорске, в районе КШТ. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Глава региона Даниал Ахметов провёл встречу с акимом Усть-Каменогорска, а также с группой профильных специалистов-проектировщиков и обсудил блок вопросов строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ). Напомним, что идеи создания подобных структур на уровне республики и области озвучивались не в первый раз, но сейчас они переводятся уже в плоскость конкретной работы и непосредственной их реализации.

Место его расположения в районе КШТ, в частности на улице Жибек Жолы, выбрано вовсе не случайно. Здесь учтена схема логистики и удобства для водителей. Поскольку сюда ведут объездные дороги со стороны Алматы и Семея. Это значит, что грузовые автомобили с солидным тоннажем и габаритами смогут быстро добираться до оптово-розничного центра, избавляя тем самым от дополнительной высокой нагрузки улично-транспортную сеть города и, конечно, дорожное полотно.

Будет предусмотрен определённый уровень сервиса непосредственно для транспортников. К слову, водителям большегрузных фур также больше не придётся ночевать вдоль трассы в кабинах авто. Для полноценного их отдыха в центре будет действовать соответствующая гостиница.

По информации из пресс-релиза, водители и предприниматели смогут также в стенах ОРЦ оперативно оформить все необходимые документы. Кроме того, провести экспертизу товаров и получить сертификаты качества. Предполагается, что в комплексе оборудуют зону таможенного контроля специально для торговых представителей из стран СНГ и дальнего зарубежья.

В первую очередь, по словам Даниала Ахметова, будут строиться кросс-доки, которые предприниматели смогут арендовать для размещения, приёмки и отгрузки своих товаров. Подобные условия и услуги должны вызвать интерес и соответствующий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, деловых людей региона.

Затем начнётся возведение торговых павильонов, где жители области могли бы без участия посредников и многочисленных перекупщиков приобрести различную продукцию по относительно справедливым и доступным ценам. По законам рынка регулярные поставки в больших объёмах, широкий ассортимент, высокое качество ведут к усилению конкуренции, борьбы за расположение клиента, а значит к максимально гибкой ценовой политике со стороны поставщиков, желающих быть всегда в плюсе.

– Оптово-розничный центр будет создан не только для покупок, здесь также планируем разместить кафе и кинотеатр, чтобы люди могли проводить время всей семьёй, – отметил аким области. – Подобный комплекс мы видели в Казани, он там очень хорошо себя зарекомендовал. В целом, оптово-розничный центр будет способствовать снижению неоправданно завышенной стоимости продукции во всём регионе.

Следует также отметить своевременную постановку целей и задач, поскольку традиционно наступает сезон большого урожая в сельском хозяйстве. Ежегодно в это время на самых разных уровнях формируются запасы на зиму из товаров, продуктов питания, овощей и фруктов. В прежние годы и в минувшем сезоне свою положительную роль играли ярмарки продукции сельского хозяйства. В них участвуют все города и районы области по графику, разработанному профильными ведомствами и местными органами исполнительной власти.

Таир Сапаргалиев

Фото пресс-службы акимата ВКО