Культура

Артисты и их «соучастники»

01.04.2022
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27 марта лицедеи трёх театров Семея – Казахского музыкально-драматического театра имени Абая, Русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского и молодёжного театра «Дарига-ай» провели свой профессиональный праздник на сцене, показав весёлый капустник.

Зрители устроили аншлаг, радуясь уникальному шансу лично поздравить своих кумиров. Этой возможности у них не было долгих два года, когда санитарные ограничения не позволяли проводить праздник офлайн. Кстати, в этот необыкновенный вечер, полный аплодисментов и восторженных «Браво!», прозвучали овации и со сцены, адресованные залу, – так артисты поблагодарили своих зрителей за поддержку, любовь и «соучастие», как выразился режиссёр Андрей Глушков. Он подчеркнул, что сценическое искусство, в отличие от других, предполагает соучастие в творческом процессе зрителей.

С официальными поздравлениями выступили руководитель горотдела культуры Назерке Аккожина, замакима Семея Айдар Садырбаев и руководитель отдела культуры и искусства управления культуры, архивов и документации ВКО Улан Сагадиев.

– Сегодня праздник всех, кто любит театр. Поздравляю коллективы театров и уважаемых зрителей с этим прекрасным праздником. Артистам желаю успехов и новых достижений, – сказал со сцены Улан Сагадиев.

Гости приняли участие в церемонии награждения артистов трёх театров за лучшие роли, созданные за последний год. Так, были отмечены:

«Лучшая мужская роль» – Нуржан Хасенов, Вячеслав Макеев, Естай Шарипулы;

«Лучшая женская роль» – Сандыбала Бекбаева, Анастасия Малицкая;

«Лучшая мужская роль второго плана» – Ярослав Жуков, Артур Кизилов, Александр Сухов, Думан Умирханов, Ислам Азизов, Айдар Нартов, Адилжан Сериккалиев;

«Лучшая женская роль второго плана» – Сая Оралхан, Елена Калинина, Анна Юдина, Назира Аптеева, Алина Касенова;

«Лучший художник» – Жанна Жунусова, Виктор Шмидт, Наталья Ерчихина;

«Многолетнее служение театру» – Бекен Имаханов, Рысбиби Толеуханова, Нурбагила Чинкебаева, Мырзахан Сыдыков, Асем Баирова, Айжан Манекина, Шолпан Муханбетова, Даметкен Идрисова, Умит Жедебаева, Людмила Короткова, Федор Любецкий, Молдир Абылкасимова, Бейсенбек Джанбаев.

Поздравили также и творцов «невидимого фронта», которых не знают зрители, но без которых выход спектакля невозможен – сотрудников цехов, создающих декорации и костюмы, обеспечивающих свет, звук и грим, поддерживающих красоту самого здания театра, воистину являющегося храмом искусства Семея.

Айгуль Биданова

Семей

01.04.2022
675

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