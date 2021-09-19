Арсенал против вируса

В Восточный Казахстан поступила вакцина против коронавируса от китайской компании Sinopharm.

В поликлиниках области появилась вакцина «Vero Cell». Напомним, Всемирная организация здравоохранения включила этот препарат в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях в мае текущего года. Это инактивированная двухкомпонентная вакцина, эффективность которой, по данным производителя, составляет 79 процентов. Клинические испытания не выявили серьёзных побочных явлений. На вакцину бывают стандартные реакции: боль в месте инъекции, гриппозное состояние, слабость.

Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, вакцина от Sinopharm стала шестой зарегистрированной вакциной в Казахстане. В Восточный Казахстан поступило 298 тысяч доз препарата «Vero Cell». Еще 40 тысяч доз вакцины привезут в начале следующей недели. Первая партия распределена по всем поликлиникам области. Только в Усть-Каменогорск завезли 50 тысяч доз вакцины. Получить её можно в любой поликлинике. В целом, в Восточном Казахстане сегодня для прохождения процедуры вакцинации имеется три вида вакцин – «Спутник V», QazVac, Sinopharm.

Отметим, в регионе работают более 340 прививочных пунктов. На сегодняшний день полностью привито 62 процента населения, подлежащего вакцинации. Но пока не время расслабляться, ведь только благодаря формированию коллективного иммунитета есть возможность вернуться к привычному образу жизни. В целом, в области сформировано необходимое количество койко-мест в специализированных отделениях, есть запас индивидуальных средств защиты для медиков, работают практически в круглосуточном режиме 18 компьютерных томографов, 67 рентген-аппаратов, 370 – ИВЛ-аппаратов. ПЦР-тестирование проводят 20 лабораторий.

Дарья Антон

Фото из открытых источников