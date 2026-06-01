Армия на линии контроля

ФОТО: Военно-следственный отдел Усть-Каменогорского отдела Восточного РВСУ МВД РК

Вопросы обеспечения законности, правопорядка и профилактики правонарушений в воинской среде остаются одними из ключевых направлений деятельности правоохранительных органов.



О задачах, проводимой профилактической работе и взаимодействии с воинскими формированиями рассказал оперуполномоченный Усть-Каменогорского отдела Восточного регионального военно-следственного управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан капитан Тимур Акошев.

– Тимур Маратұлы, расскажите, пожалуйста, какие основные задачи сегодня выполняет военно-следственное управление МВД РК?



– Основными задачами военно-следственного управления являются обеспечение законности и правопорядка в воинской среде, предупреждение, выявление и расследование уголовных правонарушений, совершённых военнослужащими, а также проведение профилактической работы по недопущению преступлений и правонарушений. Особое внимание уделяется защите прав и законных интересов военнослужащих, укреплению воинской дисциплины и повышению правовой культуры среди личного состава.

– Какие правонарушения чаще всего выявляются в воинской среде?



– В основном выявляются отдельные факты нарушения воинской дисциплины, административные правонарушения и нарушения, связанные с эксплуатацией служебного транспорта. Вместе с тем, благодаря проводимой профилактической работе, постоянному взаимодействию с командованием воинских частей и своевременно принимаемым мерам, большинство подобных ситуаций удаётся предупреждать на ранней стадии.



– Как строится профилактическая работа с военнослужащими?



– Профилактике уделяется приоритетное внимание. Сотрудниками военно-следственных подразделений на постоянной основе проводятся лекции, круглые столы, рабочие встречи и разъяснительные мероприятия в воинских частях Национальной гвардии, Министерства обороны и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Военнослужащим разъясняются требования законодательства, меры безопасности при обращении с оружием, ответственность за совершение административных и уголовных правонарушений, а также последствия нарушений воинской дисциплины.



– Как военно-следственное управление взаимодействует с органами военной полиции?



– Взаимодействие осуществляется на постоянной основе. Совместно проводятся профилактические мероприятия, рейды, рабочие встречи и обмен информацией. Такой формат позволяет более эффективно обеспечивать правопорядок и своевременно реагировать на возникающие вопросы.

– Какую роль играет правовое разъяснение для военнослужащих?



– Правовое разъяснение имеет большое значение. Чем выше уровень правовой грамотности военнослужащих, тем ниже риск совершения правонарушений. В ходе встреч военнослужащим разъясняются нормы уголовного и административного законодательства, а также последствия нарушений.

– Какие меры принимаются для предупреждения чрезвычайных происшествий в армии?



– В первую очередь, проводится системный анализ причин и условий, которые приводят к происшествиям. По каждому факту вырабатываются конкретные профилактические рекомендации по минимизации и устранению существующих рисков, системных проблем, причин и условий возникновения правонарушений в воинской среде. Также уделяется внимание техническому состоянию объектов военной инфраструктуры, функционированию систем видеонаблюдения, соблюдению мер безопасности при несении службы и обращении с оружием. Немаловажную роль играет морально-психологическое состояние военнослужащих и работа командиров с личным составом.

– Насколько важна исправность систем видеонаблюдения в воинских частях?



– Исправное функционирование систем видеонаблюдения является одним из важных элементов обеспечения безопасности и поддержания правопорядка в воинских частях. Камеры позволяют осуществлять постоянный мониторинг обстановки, своевременно выявлять возможные нарушения и способствуют профилактике правонарушений. Кроме того, наличие исправной системы видеонаблюдения помогает объективно восстанавливать хронологию событий при возникновении различных происшествий и повышает уровень контроля за соблюдением воинской дисциплины и требований безопасности.

– Для чего проводятся внеплановые телесные осмотры военнослужащих?



– Внеплановые телесные осмотры проводятся в профилактических целях совместно с сотрудниками военной полиции для своевременного выявления возможных телесных повреждений, предупреждения фактов неуставных взаимоотношений и обеспечения безо-пасности военнослужащих срочной службы. Подобные мероприятия позволяют оперативно реагировать на возможные нарушения, способствуют укреплению воинской дисциплины и поддержанию здорового морально-психологического климата в воинских частях.

– На каком этапе начинается профилактическая работа с будущими военнослужащими?



– Профилактическая работа начинается уже в департаменте по делам обороны на этапе прохождения призывниками медицинской комиссии и мероприятий, связанных с призывом на срочную воинскую службу. В этот период с призывниками проводятся разъяснительные беседы по вопросам соблюдения законодательства, воинской дисциплины, недопущения правонарушений, а также правилам поведения во время прохождения службы. Подобная работа позволяет формировать у будущих военнослужащих чувство ответственности и правовую культуру ещё до прибытия в воинские части.

– Какие качества, на Ваш взгляд, наиболее важны для военнослужащего?



– Прежде всего – дисциплинированность, ответственность, уважение к закону и чувство долга. Военнослужащий должен понимать важность соблюдения требований безопасности и воинской дисциплины, поскольку от этого зависит не только выполнение служебных задач, но и безо-пасность окружающих.

– Что бы Вы хотели пожелать военнослужащим?



– Прежде всего – строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, воинскую дисциплину и меры безопасности. Каждый военнослужащий должен понимать, что от его ответственности, профессионализма и дисциплины зависит не только личная безопасность, но и безопасность окружающих, авторитет Вооружённых Сил и государства в целом.