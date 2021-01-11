Арифметика для педагогов 

С января этого года 23 тысячи учителей Восточного Казахстана будут получать повышенную на 25 процентов зарплату. Увеличение окладов предусмотрено также для педагогов детских садов, колледжей и педагогов системы дополнительного образования.

2021 год начался с больших изменений для большинства работников бюджетной сферы страны. С 1 января повысили оплату труда социальным работникам. Заложена поэтапная прибавка к заработной плате медицинских работников. Повысилось жалование учителей – они будут получать на четверть больше от должностного оклада.

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ

Переоценить работу педагогов невозможно. Это работники, от которых зависит образование детей и будущее страны. Педагоги являются представителями бюджетной сферы, и их благосостояние зависит от огромного количества факторов – стажа, рабочей нагрузки, места жительства и так далее.

Как сообщили в Управлении образования ВКО, поэтапное повышение заработной платы специалистам организаций образования начато с прошлого года с принятием Закона РК «О статусе педагога».

– Достойный уровень оплаты труда педагога – обязательное условие модернизации всей системы образования, – отмечает руководитель Управления образования Сайрангуль Жумадилова. – К тому же привлечь в сектор достаточное количество специалистов на замещение всех вакантных должностей без дополнительной мотивации практически невозможно. Но в 2021 году государство планирует полностью укомплектовать штат учебных заведений любой категории по всей стране благодаря повышению престижа всей сферы и профессии педагога в частности.

Для привлечения внимания молодых специалистов к этому направлению профессиональной деятельности Министерство образования и науки Казахстана запланировало ряд реформ, среди которых и повышение заработной платы в 2021 году.

В рамках исполнения поручения Президента РК Касым Жомарта Токаева повышение в два раза заработной платы учителей произойдёт в течение четырёх лет. Для этого принята государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан, которая позволит повышать оплату труда работникам образования с учётом темпов экономического развития страны и возможностей республиканского бюджета.

СТАНДАРТ-КОСТИНГ

Повышение заработной платы будет производиться ежегодно на 25 процентов до 2023 года. Соответственно, к этому году зарплата педагогов увеличится в два раза по сравнению с 2019 годом.

– Если раньше должностной оклад учителя с высшим образованием и стажем до одного года, имеющего нормативную нагрузку 18 часов в городской местности, составлял 72 558 тенге, в 2020 году – 90 697 тенге, в 2021 году – 108 836 тенге, то в 2023 году оклад будет составлять 145 тысяч тенге.

Обладателями самого большого чека станут сельские педагоги. Согласно постановлению Правительства, их оклад с 1 января 2020 года составляет 113 тысяч тенге. К этой сумме возможна прибавка в размере 27 тысяч тенге за классное руководство и проверку тетрадей. Ещё 30 тысяч тенге добавлено за преподавание по обновлённой программе. При условии, что учитель получит квалификацию мастера, его оклад вырастет ровно на 50 процентов, а это 51,5 тысячи тенге. И ещё один бонус в размере 35 тысяч – для тех, кто преподаёт на английском языке. В итоге с января 2023 года зарплата такого специалиста достигнет 246,5 тысячи тенге. В теории – весьма приличная сумма.

– Доплаты от своего оклада учитель может получить в зависимости от категории, – поясняет Сайрангуль Жумадилова. – Если есть степень магистра, можно получить 50 процентов доплаты. Также доплату получают за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей и классное руководство. За степень магистра в 2020 году учителя начали получать доплату в размере 27 тысяч тенге ежемесячно.

По сведениям руководителя Управления образования, на повышение заработной платы педагогов, включая доплаты, в 2021 году из бюджета будет выделяться на 64 822 млн тенге больше, чем в 2020 году. В целом на развитие системы образования и науки в Восточном Казахстане на ближайшие три года предусмотрено 742 161 млн тенге. В новом году на эту сферу выделят 208 880 млн тенге, это на 8,2 процента больше, чем в ушедшем году.

ТОЧКА РОСТА

Как пояснили в Управлении образования, с прошлого года предусматривается возможность дифференцированного повышения оплаты труда за счёт доплат за квалификационный уровень. Введена новая система – сетка доплат для учителей, имеющих соответствующий уровень квалификации. Его подтверждение осуществляется через национальный единый квалификационный тест. По мере его прохождения при-

сваивается соответствующий уровень квалификации учителю. И, соответственно, заработная плата учителей, которые пройдут этот тест, будет увеличена от 20 до 50 процентов.

Вместе с тем в рамках государственной программы развития образования и науки РК до 2025 года предусмотрено проведение аттестации руководителей, педагогов детских садов, школ, организаций дополнительного образования и колледжей, повышение заработной платы, внедрение системы нормирования труда педагогов, сертификация выпускников высших учебных заведений и стопроцентное обновление учебных программ.

СТАВКА НА НАУКУ

По аналогии со средним образованием будет обновлена система присвоения квалификационных категорий для педагогов технического и профессионального, послесреднего образования.

Напомним, с 1 сентября 2020 года заработная плата преподавателей государственных вузов увеличилась на 20 процентов, национальных вузов – на 28 процентов.

Стипендия студентов колледжей, обучающихся по рабочим специальностям, повысилась на 30 процентов, по специальностям среднего звена – на 25 процентов. В прошлом году стипендия докторантов увеличена с 17 до 21 тысячи тенге.

Для решения нехватки мастеров производственного обучения властями региона приняты меры по стимулированию привлечения специалистов с производства путём организации курсового обучения, доплаты за квалификационный разряд, учёта производственного стажа при установлении заработной платы. Продолжится работа по организации курсов повышения квалификации по менеджменту для руководителей организаций ТиПО.

Также в области ведётся работа по формированию кадрового резерва управленцев из числа лидеров в своей области путём внедрения проекта «Корпус лидеров ТиПО».

Будет проработана и внедрена оценка деятельности руководителей организаций образования по KPI, а также механизм ротации руководителей организаций образования. Предусмотрены, к тому же, механизмы оплаты труда и доплат руководителям организаций технического и профессионального образования с учётом контингента обучающихся, квалификационной категории.

ДОБАВОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

В областном Управлении образования добавили, что с учётом ежегодного роста рождаемости предусматривается стопроцентный охват детскими садами детей в возрасте от трёх до шести лет посредством увеличения стоимости госзаказа. В целях повышения качества оказываемых услуг планируется поэтапный возврат лицензирования и внедрение соответствующих программ для улучшения подготовки детей к школе.

Плюс ко всему планируется стопроцентное решение вопроса по внедрению в учреждениях образования специальной охраны, видеонаблюдения, безопасной перевозки, пересмотра норм и рациона питания, поэтапного перехода к безналичным расчётам в столовых, подушевого финансирования государственного заказа для поддержки детей с особыми образовательными потребностями, формирования киберкультуры. Также планируется внедрение единой программы профилактики буллинга и суицида.

Ещё одна важная задача – сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Для этого будут приняты комплексные меры: обеспечение малокомплектных школ квалифицированными педагогическими кадрами, предусмотрено полное обеспечение сельских школ учебными материалами, компьютерным оборудованием и цифровой техникой.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета