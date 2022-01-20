Арифметика ценообразования

Цены на ряд социально значимых продовольственных товаров в регионе хотят «заморозить» до конца текущего года.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране введено временное государственное регулирование цен на социально значимые продукты, а также мораторий на повышение коммунальных услуг для населения.

С начала года казахстанцы столкнулись с очередным подорожанием плодоовощной и молочной продукции, подсолнечного масла, сахара. Рост цен в очередной раз связали с повышением тарифов на коммунальные услуги, а также стоимости ГСМ и импортных упаковочных материалов.

О мерах по сдерживанию продовольственной инфляции и усилению государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) сообщили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

По словам руководителя ведомства Ернара Мустафина, государство помогает сохранить низкий уровень цен, обеспечив выстраивание правильных торговых схем, взаимодействие с поставщиками и так далее.

– В этом году акиматами был принят комплекс мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Установлены предельные цены на социально значимые товары, расширена практика льготных займов торговым сетям через «оборотную схему» с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры господдержки сельхозтоваропроизводителям, в том числе внедрён механизм форвардного закупа, – отмечает Ернар Мустафин.

В Усть-Каменогорске, к примеру, для стабилизации цен расширена сеть продаж продуктов из Стабилизационного фонда. Основной целью работы Стабфонда является недопущение повышения цен на овощную продукцию в период межсезонья, сдерживание инфляции и сохранение социального благополучия граждан. Жителям областного центра предоставляется возможность покупать овощи в зимний и весенний периоды по сниженным ценам.

Продукция по ценам ниже рыночных продаётся в 16 павильонах СПК, а также в 31 отделе коммерческих объектов. Овощи и крупы для Стабфонда были закуплены заранее, чтобы застраховаться от повышения цен.

Кроме того, по поручению акима города Жаксылыка Омара будет увеличено количество павильонов СПК.

– К существующим 15 участкам социальных павильонов дополнительно выделено ещё шесть, их планируется запустить в работу в конце января. Кроме того, до конца года поручено довести их количество до 50, – сообщил руководитель отдела предпринимательства Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев.

Одними из важных инструментов стабилизации цен являются меры антимонопольного регулирования. Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО проводится постоянный мониторинг внутреннего рынка на предмет наличия сговоров.

По информации Департамента, на сайте Министерства торговли и интеграции РК опубликованы телефоны, по которым можно сообщить о фактах необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания, газ, бензин, дизельное топливо, услуги и такси. Телефон горячей линии по Восточно-Казахстанской области 8 (705) 280-45-13.

– Если вы заметили повышение цены, можете написать заявление и обратиться к нам. К заявлению желательно приложить фото или видеосъемку, – поясняет заместитель руководителя Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО Ренат Набиев. – Компетентные органы инициируют проверку организации, на которую поступила жалоба. Если факт подтвердится, будут приняты соответствующие меры.

Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает субъектов рынка, что факты установления и удержания цен (взаимного соглашения по повышению цен), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части искусственного дефицита товара квалифицируются и влекут штраф в соответствии со статьёй 159 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Все принимаемые меры позволят не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае их существенного повышения по отдельным видам товаров, будет своевременно применён инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определённом антимонопольным органом.

Бахыт Сарсембаева

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