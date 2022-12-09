Архивные документы свидетельствуют…

Современная историческая наука характеризуется значительным расширением направлений исследовательских поисков, обращением отечественных и зарубежных историков к ранее «закрытым» для изучения темам, введением в научный оборот новых комплексов источников. Одной из значимых тем остаётся проблема депортации, нуждающаяся в дальнейшей разработке с учётом современных достижений гуманитарного знания.

Документом, положившим начало депортации чеченского народа, стало Постановление ГКО № 5073сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР» от 31 января 1944 года. Вместе с тем, подготовка к поголовной депортации чеченцев и ингушей началась ещё в октябре 1943 года. Планы по их переселению менялись много раз, поскольку новосибирские, красноярские, омские и алтайские власти наотрез отказывались принимать новые контингенты депортированных. Наконец, в качестве мест были определены Казахстан и Киргизия.

В тот же день, 31 января 1944 г. вышло ещё одно Постановление ГОКО за № 5074 сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР». Это постановление по своему названию также должно было регламентировать порядок приёма и размещения чеченцев и ингушей в указанных республиках, однако оно запускало механизм депортации из ЧИАССР.

Следует отметить, отличие в подготовке депортаций немцев и чеченцев, ингушей – для немцев исходной точкой был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. и организационно-подготовительные мероприятия в местах вселения начались после него. Как свидетельствуют документы, подготовка к приёму депортируемых с ЧИАССР началась с середины декабря 1943 г., до выхода вышеуказанных постановлений.

Необходимо подчеркнуть, что планы готовились конспиративно. С определением Казахской ССР как места ссылки план организационных мероприятий доводился до сведения руководителей республик, которые должны были организовать работу областных органов власти по его выполнению, решались вопросы по подготовке приёма и расселения депортированных.

Из анализа архивных документов видно, что о высылке чеченцев и ингушей в республику знали задолго до вышеуказанных постановлений. Уже 15 января 1944 г. за подписью секретаря ЦК КП(б)К Н.А. Скворцова было принято Постановление ЦК КП(б) Казахстана «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской ССР», которое обязывало исполкомы областей вселения незамедлительно заняться вопросами подготовки приёма и расселения по районам прибывающих спецпереселенцев.

Постановление предполагало размещение 401 000 человек спецпереселенцев в Казахской ССР. Регламентировалось их размещение по областям республики. План расселения выглядел следующим образом: Актюбинская область – 30 000 чел., Кзыл-Ординская – 25 000 чел., Алма-Атинская – 30 000 чел., Семипалатинская – 30 000 чел., Восточно-Казахстанская – 30 000 чел., Павлодарская – 50 000 чел., Кустанайская – 60 000 чел., Северо-Казахстанская – 50 000 чел., Акмолинская – 60 000 чел., Карагандинская – 36 000 чел.

После принятия постановления ЦК КП(б) Казахстана «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской ССР» от 15 января 1944 г. в области сразу же началась подготовительная работа к приёму спецпереселенцев.

Размещение в области спецконтингента определило партийный алгоритм реализации директивных постановлений центра, в первую очередь, для организации приёма и расселения прибывающего контингента в принимающих регионах создавались комиссии, были составлены планы мероприятий по приёму, расселению, трудоустройству и агентурно-оперативному обслуживанию спецпереселенцев, определены ответственные исполнители и сроки исполнения. Для руководства и проведения мероприятий, связанных с приёмом и размещением прибывающих спецпереселенцев в Восточно-Казахстанской области была создана комиссия в составе председателя облисполкома депутатов трудящихся Я. А. Черных, секретаря обкома КП(б) К М. Хасенова и начальника УНКВД

И. В. Иванова.

В Восточно-Казахстанской области спецпереселенцев планировалось расселить в 8 районах 6000 семейств или 30000 спецпереселенцев, в т.ч. в Лениногорском – 6650 чел., Кировском – 8750 чел., Верх-Убинском – 2000 чел., Предгорненском – 2500 чел., Бухтарминском – 2000 чел., Уланском – 3050 чел., Шемонаихинском – 2900 чел. и Таврическом – 2250 человек. Предусматривалось задействовать 11 железнодорожных станций разгрузки переселенцев.

Географическое размещение спецпереселенцев определялось запросами основных отраслей экономики Казахстана – цветной металлургией, лесной, сельским хозяйством. Для трудоустройства спецпереселенцев, в первую очередь, выбирались промышленные предприятия, леспромхозы и колхозы, в которых имелись площади свободной земли и ощущался недостаток рабочей силы.

Обеспечение жильём и продовольствием являлось острой необходимостью в начальный период вселения. Хозяйственно-бытовое устройство, условия жизни спецпереселенцев-чеченцев в регионах определяли органы центральной и местной власти. Подготовительная работа с размещением спецпереселенцев в Восточно-Казахстанской области проводилась согласно Постановлению от 15 января 1944 года «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахстана» и должна была завершиться к 15 февраля 1944 г. Намеченный комплекс мер предусматривал создание материально-бытовых условий, который бы обеспечил обустройство в местах вселения. Однако прибывшие спецпереселенцы столкнулись с целым комплексом проблем. В первую очередь это необеспеченность и неподготовленность предоставленного им жилья. В результате спецпереселенцев-чеченцев расселяли в бараки, землянки, бани, конюшни, неприспособленные для жизни помещения. В сельской местности частым явлением было подселение в дома местных жителей в порядке уплотнения.

Несмотря на детальное планирование размещения спецпереселенцев, прибытие значительной массы людей привело к резкому обострению хозяйственной ситуации на местах. Проблемы были общими для всех районов области. В архивах ВКО именно первые два года вселения спецпереселенцев представлены большим количеством разного рода документов, которые позволяют реконструировать повседневную жизнь чеченцев в условиях спецпоселения.

Важно подчеркнуть, что значительное количество подготовленного к расселению жилья значилось только на бумаге. В реальности почти все организации, принявшие спецпереселенцев, испытали трудности с их размещением. Докладные записки инспекторов, адресованные облисполкому, рисуют достоверную картину положения спецпереселенцев-чеченцев по прибытии их в места поселения.

Обеспечение жильем и продовольствием являлось острой необходимостью в начальный период вселения. Прибывшие спецпереселенцы-чеченцы оказались в затруднительном положении и в плане обеспечения продовольствием. В докладных записках о хозяйственно-бытовом обустройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа в первые месяцы вселения отмечается, что во всех местах расселения наблюдался дефицит продовольствия.

Проблемы по хозяйственно-бытовому обустройству спецпереселенцев-чеченцев возлагались на местные органы власти, для которых эта задача оказалась непосильной. Местные органы власти встречали большие трудности в хозяйственно-бытовом обустройстве спецпереселенцев. Они должны были заниматься вопросами размещения, бытового устройства, снабжения продуктами питания, трудоустройства спецпереселенцев. Однако организация жизнеобеспечения ложилась на плечи организаций, предприятий и колхозов, за которыми закрепляли спецпереселенцев, что приводило к трагическим последствиям. Спецпереселенцев-чеченцев в сельской местности закрепляли за колхозами, чьи руководители колхозов не спешили принимать их в члены колхозов, так как их необходимо было брать на снабжение. Например, в Шемонаихинском районе на 5 апреля 1944 г. в члены колхоза не оформили ни одного спецпереселенца. В районе остро стояла проблема обеспечения продовольствием, работники сельпо нарушали порядок выдачи продуктов питания спецпереселенцам. Вместо разовой выдачи на 5 дней выдали на 25 дней. Спецпереселенцы полученные продукты быстро израсходовали и остались без продовольствия. Местные колхозы не имели реальных возможностей оказания продовольственной помощи спецпереселенцам. Председатель колхоза «Верный путь» Воронин заявлял: «5 семейств спецпереселенцев из 21 оказались на почве истощения и не могут двигаться. Остальные начали пухнуть. Колхоз оказать помощь в чем-либо не может».

Продовольственные затруднения в среде спецпереселенцев в Шемонаихинском районе подтверждаются следующими фактами. В колхозе «Красный боец» от истощения умерло 4 человека, что подтверждено местными медработниками и председателем колхоза. Спецпереселенцы высказывали жалобы на недостаточность установленной для них нормы снабжения, писали коллективные заявления в райспецкомендатуру, например, (группа спецпереселенцев из 8 человек, колхоз им. Буденного): «Ставим Вас в известность, что мы находимся в крайне тяжелом положении. Нам выдали по 100 гр. муки, по 50 гр. крупы. Это давно кончилось, и мы уже не можем ходить и прийти к Вам. Если Вы к нам не приедете, мы не знаем, что с нами будет».

Аналогичная ситуация была и в Бухтарминском районе, где отмечали: «Со стороны руководства района не чувствуется ответственности за устройство спецпереселенцев, по причине чего до сих пор ни один спецпереселенец не втянут в колхоз, допускаются перебои снабжения продовольствием по положенным нормам, а в некоторых местах вселения не получали ни грамма продовольствия».

Снабжение спецпереселенцев на всех уровнях признавалось катастрофическим. Наиболее сложная ситуация сложилась в колхозе им. Ворошилова с момента вселения (с 17 марта до 7 апреля 1944 г.), спецпереселенцы 7 семей, состоящих из 29 человек не получали продовольствия. В такой же ситуации оказались 13 семей, проживающих в с. Воронье, 7 семей (22 человека) в с. Мякотиха, 18 семей (145 человек), проживающих в с. Зубовка.

Как свидетельствуют архивные документы, организации и исполнительные комитеты области не хотели брать на себя расходы по обустройству, поэтому спецпереселенцам указывали на органы НКВД, которые санкционировали переселения и по этой причине были ответственны за их обеспечение и снабжение. Например, 6 апреля 1944 г. группа спецпереселенцев (5 человек) обратилась к председателю Бухтарминского райсовета с вопросом о снабжении их хлебом, на что он ответил: «У нас хлеба нет, идите в НКВД, и пусть они Вас снабжают». В райторготделе отвечали: «Мы Вас кормить не обязаны, и больше к нам с этим вопросом не обращайтесь. У Вас есть своя комендатура, где и разрешайте все вопросы». Начальник РО НКВД, зная о перебоях в снабжении спецпереселенцев, ставил этот вопрос перед РК КП(б) К, на что секретарь РК КП(б) К тов. Большаков также ответил, что: «в районе хлеба нет, кормить их нечем. Пусть работают и живут тем, что у них есть».

Проблемы с хозяйственно-бытовым обустройством спецпереселенцев в первые годы вселения были характерны для всех организаций, предприятий, колхозов по всем областям и районам республики.

Проведенный анализ архивных материалов позволил установить географию расселения спецпереселенцев-чеченцев по районам области. Чеченцы, прибывшие на территорию ВКО, были размещены в 8 районах области. При определении районов расселения специально выбирались места, откуда в силу природных условий побег был бы весьма затруднительным. В приграничных районах области спецпереселенцы-чеченцы не размещались. На 1 сентября 1944 г. в Восточно-Казахстанской области насчитывалось спецпереселенцев-чеченцев 6906 семей, с численностью 29238 человек. Наибольшая концентрация спецпереселенцев-чеченцев наблюдалась в Лениногорском (2481 семей, 10937 человек) и Кировском районах, с учетом п. Аблакетка (1569 семей, 6542 человека).

Согласно архивным данным, на 1 апреля 1945 г. в Восточно-Казахстанской области насчитывалось спецпереселенцев-чеченцев 6 320 семей, 24 719 человек. География расселения на 1 апреля 1945 года по районам области выглядела следующим образом: Лениногорский район (2268 семей, 8808 человек), Кировский район (1463 семьи, 6055 человек), Предгорненский район (626 семей, 2265 человек), Зыряновский район (544 семьи, 2110 человек), Шемонаихинский район (534 семьи, 1981 человек), Верхубинский район (435 семей, 1820 человек), Таврический район (181 семья, 630 человек), Уланский район (267 семей, 1050 человек).

Сопоставляя официальные цифры 1944 и 1945 годов, мы видим значительное сокращение численности спецпереселенцев-чеченцев по области. Всего за 7 месяцев в Восточно-Казахстанской области численность спецпереселенцев-чеченцев сократилась на 4519 человек.

Изменения в количественном составе спецконтингента объясняются в основном за счет высокой смертности спецпереселенцев из-за сохранявшихся тяжелых условий жизни. В архивах отложилось немало материалов относительно фактов высокой заболеваемости и смертности спецпереселенцев-чеченцев. По архивным данным с момента вселения спецпереселенцев-чеченцев по состоянию на 1 апреля 1945 года умерло 3855 человек.

Следует отметить, содержание архивных материалов показывает, что смертность скрывали от официальных властей: «… умерших нигде не регистрируют, а крадучи от комендатур хоронят. Причина смертности в основном дистрофия и желудочные заболевания».

В первые годы вселения спецпереселенцы-чеченцы в Восточно-Казахстанской области проживали в порядке уплотнения в домах колхозников, в бараках, общежитиях, землянках, в сушильных сараях, в непригодных для жилья помещениях, где наблюдалась высокая «скученность». Из-за плотной заселенности в бараках, антисанитарного состояния наблюдались вспышки сыпного тифа и большое количество желудочно-кишечных заболеваний. Плохие жилищные условия, недоедание, болезни привели к повышенной смертности среди стариков и детей в первые годы спецпоселения.

Депортация была тяжелейшим испытанием для чеченского народа. Первым ударом была дорога от родного дома до мест высылки – многие ее не пережили. Но прибыв к месту ссылки, спецпереселенцы-чеченцы подверглись новым жизненным испытаниям. Повседневное пространство спецпоселения и его инфраструктура представляли минимальный набор жизнеобеспечения для спецпереселенцев, что было совершенно недостаточно для выживания. Следует отметить, что местное население наряду с властями оказывало посильную помощь спецпереселенцам. Многие местные жители делились с чеченцами кровом, продуктами, одеждой и обувью, всем, что помогало выжить спецпереселенцам в тяжелых условиях спецпоселения. Мы не можем говорить о полном пренебрежении областного руководства, факты свидетельствуют о попытках партийных органов на местах решать вопросы с расселением, обустройством и трудоустройством чеченцев.

В условиях спецпоселения спецпереселенцы испытывали на себе целый спектр неблагоприятных воздействий, от естественных климатических особенностей региона до искусственно созданных проблем, например, отказов в медицинском обслуживании спецконтингента, нехватки продовольствия, одежды. Проблемы объяснимы с точки зрения военного времени, социально-экономической ситуацией, бюрократическим подходом районных органов власти и т.д.

Таким образом, насильственное переселение из привычной в новую экстремальную среду обитания неизбежно приводило к трагедиям, потерям, ломке жизненных стратегий для отдельного человека, семьи, даже целого этноса.

А. Т. Казбекова, магистр истории, сениор-лектор ВКУ имени Сарсена Аманжолова