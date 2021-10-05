Архитектурный код Семея

Придать Семею единый архитектурный облик, обновив фасады старинных зданий и украсив их современными зелёными зонами с малыми архитектурными формами – таков план на ближайшие годы по обновлению архитектурного кода города. Об этом заявил во время встречи с представителями средств массовой информации аким Семея Бакытжан Байахметов.

Ровно три месяца назад Бакытжан Байахметов заступил на пост акима Семея. За это время он сумел ознакомиться с основными направлениями работы города и его «болевыми» точками, над которыми следует потрудиться в усиленном режиме.

Одна из них – архитектурный облик города.

– Когда заезжаешь в Семей с любой стороны, то сразу видна его неухоженность – дорог, зелёных насаждений, зданий, домов. У нас много зелёных зон, которые ничем не привлекают внимание к себе, не радуют глаз. Есть интересные исторические и современные здания, которые тоже находятся в удручающем состоянии. Будем исправлять эту ситуацию, – пообещал аким города.

По его словам, обновление архитектурного облика города станет одним из важнейших направлений работы местной исполнительной власти, реализуемой совместно с предпринимателями и всем сообществом семейчан. Это потребует внимания не на один месяц и даже не на один год. Для реализации необходимы глубокий анализ, научный подход, творческие идеи, инициативность и, конечно, немало финансовых средств.

– Каждый объект в городе мы будем стараться обновить, сохраняя его исторический облик, первоначальный вид. При этом нужно выработать единый архитектурный стиль, создавать гармоничные ансамбли, которые стали бы украшением Семея, придали ему уют, сделали ярким, привлекательным городом. Однако пока в этом направлении нет планомерной, системной работы, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Аким города дал поручение руководителям отдела архитектуры и градостроительства и отдела предпринимательства разработать совместный план архитектурного развития города, где бы отразились не только новое строительство, но и планомерный ремонт и реконструкция зданий, их фасадов и обновление прилегающей территории.

Работы планируется начать с исторического центра города, где сохранилось немало интересных по своей архитектуре зданий и домов. Необходимо не только обновить внешний облик строений, но и правильно установить ночную подсветку, украсить цветами, кустарниками и деревьями зелёные зоны, парки, скверы.

– Я убеждён, что всё должно делаться в комплексе. Мало покрасить стены домов, важно придать этому уголку города законченный, гармоничный вид. А это можно сделать при помощи специалистов по ландшафтному дизайну. Пока же благоустройство в Семее ограничивается лишь элементарными работами по поддержке санитарного состояния: побелка, скос газонов, прополка, чистка проезжей части, полив. Но этого в современном городе недостаточно, – считает градоначальник.

Аким города предложил предпринимателям Семея, архитекторам, дизайнерам и всем желающим принять активное участие в реализации задуманной городской программы по обновлению архитектурного кода города. Уже сейчас еженедельно в акимате рассматриваются различные проекты и предложения по благоустройству микрорайонов Семея. К декабрю, к моменту принятия городского бюджета на будущий год, у местной исполнительной власти должна сформироваться программа действий в этом направлении на 2022 год.

Что касается финансирования нового направления, то пока все задуманные работы будут осуществляться в рамках уже существующих бюджетных направлений по содержанию дорог, озеленению и благоустройству. Внутри действующих программ будет внесено несколько новых направлений.

Софья Соболевская

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Семей