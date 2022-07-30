АРХИтектурные коллизии

Точечная застройка, исчезновение парков и зон отдыха для горожан, узкие улицы и автомобильные коллапсы – сегодня это реалии каждого дня практически во всех городах Казахстана, будь то миллионные Нур-Султан, Алматы, Шымкент или более скромные областные центры – Усть-Каменогорск, Семей или Павлодар.

Причина одна – игнорирование архитектурных проектов, утверждённых генеральных планов и планов детальной планировки, которые перекраивают так, как удобно заинтересованным лицам. Именно так заявили корифеи архитектуры Казахстана – профессора и академики архитектуры, члены Союза архитекторов Республики Казахстан во время недавнего круглого стола, состоявшегося в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Президент Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали от имени своих коллег и соратников объявил, что их профессиональный союз направил официальное письмо на имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится об острой необходимости повышения роли и статуса архитекторов и градостроителей в нашей республике.

– Со времён глубокой древности должность главного архитектора в стране была у человека, приближённого к царю или императору, настолько важным было обеспечение городов строительством комфортных и красивых домов, зданий, домов, инженерных коммуникаций. Лет 15-16 назад всё изменилось. Правительство нашей республики решило, что вопросами архитектуры и градостроительства вполне могут заниматься местные исполнительные органы и люди, далёкие от этой специальности. В итоге, сегодня мы имеем то, что имеем, – обрисовал позицию Союза архитекторов РК Серик Султангали.

По его словам, постепенно, год от года, города и области республики отказывались от градостроительных советов – совещательного органа, который коллегиально решал судьбу стратегии развития городов в целом и строительство каждого нового объекта, в частности. Сегодня эти ошибки в управлении постепенно находят своё решение: например, в Алматы на днях возобновляется работа градостроительного совета. И члены Союза архитекторов РК настаивают, чтобы в качестве консультантов при этом совете были члены их профессионального союза.

Был поднят и ещё один непростой вопрос – подготовка главных архитекторов областей, городов и районов. С сожалением Серик Султангали отметил, что сегодня в большинстве городов и областей республики эту ответственную должность занимает кто угодно, но только не профессиональные архитекторы и градостроители.

– Сегодня Казахстан лидирует по многим показателям в индустрии строительства, особенно, в возведении жилья. И это не может не радовать. Однако прежде чем построить новый дом, тем более – целый район, нужно подумать, рассчитать, подвести необходимые инженерные коммуникации, сделать дороги, запланировать зоны общественного отдыха, школы, больницы, детские сады, объекты бизнеса. Чтобы город был красивым, комфортным и удобным для жителей. Всё это находится в руках архитекторов и градостроителей, – сказала президент Союза градостроителей РК Любовь Нысанбаева.

Участники круглого стола отметили, что сегодня практически во всех городах и даже сёлах есть собственный генеральный план – основополагающий документ, который специально разрабатывается для развития населённого пункта на ближайшие 20-30 лет. И в былые времена изменить принятый на разных уровнях генплан было почти нереально. Сегодня статус генерального плана пошатнулся, и в угоду застройщикам или пришедшим инвесторам передвигают красные границы, изменяют назначение земельных участков и разрешают строительство торговых домов там, где архитекторы в своё время запланировали парковую зону или поликлинику.

Эти вопросы, хоть и в гораздо меньшей степени, характерны и для городов и районов Восточного Казахстана.

– Перед населёнными пунктами современного Казахстана остро стоит вопрос агломерации. В наших городах сегодня слишком тесно живётся людям, слишком скученно. Чтобы построить новые микрорайоны, мы вынуждены изымать из оборота земли сельхозназначения, которые кормили этот город. И когда говорят, что наши города должны расти ввысь, подобно мегаполисам Японии, Таиланда и Сингапура, я искренне не понимаю, как наши страны можно сравнивать! Там они вынуждены строить небоскрёбы и многоярусные дорожные развязки из-за дефицита земли. У нас же наши просторы позволяют строить города привольными, с большими парковыми зонами, зонами отдыха и общественного развития, широкополосными проспектами. Но этого нет: мы продолжаем ютиться, предпочитая точечную застройку в самом центре города, – отметил доктор архитектуры, почётный архитектор РК Алексей Абилов.

Чтобы избежать проблем и создать для горожан максимально комфортные условия для жизни, развития и досуга, считает Алексей Абилов, нужно упорядочивать все процессы и разрабатывать проекты для развития агломерации.

– Генеральный план – это особый документ. В нём сосредоточено огромное количество расчётов, мыслей, прогнозов, тенденций. Это огромный оркестр, дирижёром которого является архитектор, а исполнители – смежные специалисты. Он определяет будущее того или иного города на много лет вперёд, от того, как сделан генплан, зависит судьба и наших детей, внуков. Нужно, чтобы эти схемы и расчёты воплотились в жизнь. Но тут вступает в силу закон рыночной экономики, инвестор, который платит деньги, строит по-своему. На первое место выходит автомобиль, коммерческие расчёты, а не сам человек и его потребности, – высказал своё мнение почетный архитектор РК.

Его коллега, почётный архитектор РК, член правления Союза архитекторов РК Аркинжан Маметов, известный в регионе тем, что под его руководством велась разработка Генерального плана Семея и планы детальной планировки целых районов, отметил, что сегодня в Казахстане научились строить красивые и функциональные жилые дома, которые радуют глаз и позволяют жителям устроить свое личное пространство по собственному вкусу. Однако дворовые территории и тем более общественные пространства внутри микрорайонов и кварталов планировать и строить с учётом пожеланий и потребностей современных граждан ещё не научились, с жадностью используя под застройку любой, мнимо свободный, участок земли.

– Разрабатывая планы детальной планировки в городах и районах по заказам местных акиматов, мы ещё на этапе разработки постоянно сталкиваемся с интересами застройщиков и инвесторов. Строители заинтересованы получить прибыль здесь и сейчас, построив новый дом, а вот мы, градостроители, обязаны видеть наперёд, учитывая потребности жителей, которые будут жить в этом районе, растить своих детей. Им нужны школы, больницы, детские сады, театры и кинотеатры, ателье и прочее, – отметил Аркинжан Маметов.

То, что между предпринимателями и проектировщиками есть трения, подтвердила и управляющий директор – директор Департамента строительства и земельных отношений НПП РК «Атамекен» Назира Усенова. По её словам, делая ежегодный анализ поступающих жалоб из регионов Казахстана, Палата предпринимателей отмечает, что в ТОП-3 самых актуальных проблем для субъектов бизнеса являются вопросы земельных отношений, градостроительное планирование и недостаток информации по наличию свободных участков и их целевому назначению, согласно Генеральному плану города и плану детальной планировки района.

За примером подобных коллизий ходить далеко не надо. Ещё в прошлом году в Палату предпринимателей ВКО с жалобой обратился владелец сети газетных киосков, который не мог установить свои ларьки в районах Усть-Каменогорска только потому, что в плане детальной планировки не были заложены земельные участки под такого рода объекты малого бизнеса.

– Проблема в том, что довольно часто городские и районные акиматы земельные участки предпринимателям продают или сдают в аренду ещё до того, как был разработан план детальной планировки. Бизнесмены планируют построить свои объекты, а потом оказывается, что участок запланирован под школу или детский сад. Отсюда конфликт интересов. Чтобы избежать подобных проблем, следует дождаться принятия плана детальной планировки, а уж потом, согласно этому документу, предлагать предпринимателям свободные участки там, где они будут уместны и востребованы, – предложила президент Союза градостроителей РК Любовь Нысанбаева.

Екатерина Гуляева