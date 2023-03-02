Архимедов рычаг господдержки

Возможности сельского хозяйства Восточного Казахстана по развитию молочного животноводства рассмотрены с участием специалистов области на базе профильных хозяйств Шемонаихинского района.

В качестве примера взяты проекты коллег из Северо-Казахстанской области, с целью масштабирования их опыта в различных хозяйствах и компаниях региона. Презентация целого пула перспективных проектов прошла в ходе недавней рабочей поездки вице-премьера, министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Восточно-Казахстанскую область.

В частности, была представлена вертикально интегрированная цепочка, начиная от производства молочного сырья, до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В конечном счёте, это предусматривает насыщение внутреннего рынка, а также последующие поставки молочной продукции на экспорт.

Свои подходы

В этом сегменте рынка ВКО отчётливо проявляются приметы системного и комплексного подхода к формированию структуры в перспективном секторе агропрома, обеспечивающей безотходное производство. К примеру, на современной молочно-товарной ферме в дело идёт даже навоз, который активно используется как бесплатное органическое удобрение. По мнению известного специалиста отрасли, применение навоза на пашне обеспечивает прибавку урожая пшеницы как минимум в два раза.

Для сравнения, чтобы добиться такого эффекта с помощью минеральных удобрений, аграриям необходимо внести в почву десятки и сотни тонн, которые ещё нужно вовремя закупить, доставить издалека. Наверное, это тот самый случай, когда животноводы из отходов получают реальные доходы, бонусы в виде дополнительного зерна и денег за продажу.

Здесь никто заново не изобретает велосипед, потому как народный метод подкормки земли известен аграриям с незапамятных времён. Другое дело, что симбиоз дедовских приёмов и современных технологий даёт кратный эффект, что особенно заметно на молочных фермах нового типа.

Вице-премьер посетил такие МТФ сразу в двух сёлах Шемонаихинского района, где развита молочная отрасль. Если о КХ «Камышинское» из одноимённого села многим известно давно по рекордным надоям, то в селе Рулиха, где успешно развивается ТОО с таким же названием, серьёзный рывок сделан за последние несколько сезонов. Именно на его базе и состоялась презентация целого ряда проектов, реализуемых в различных районах области.

По инициативе акимата области на протяжении нескольких лет последовательно выдерживается курс на ускоренное развитие молочного животноводства. Причём повышенное внимание уделяется максимальной загрузке мощностей по переработке молочного сырья, а также строительству новых молочно-товарных ферм, увеличению дойного стада за счёт приобретения продуктивных животных за рубежом, улучшению селекционно-племенной работы в хозяйствах.

Новые проекты

О том, как ведётся подобная работа в различных районах Восточно-Казахстанской области, рассказали представители хозяйств Шемонаихинского, Глубоковского районов, предприятий по переработке молока из Усть-Каменогорска. «Рудный Алтай» регулярно сообщал о том, как в ТОО «Рулиха» завозился молодняк скота молочной породы, а в ближайшее время ожидается поступление новой партии из стран Европы на молочную ферму нового типа.

Местные компании имеют свои эффективные наработки, но в то же время смело берут на вооружение всё новое и полезное у своих коллег из других областей республики. В данном случае тема предложенной презентации «Масштабирование опыта Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана».

К примеру, заместитель директора по корпоративному развитию ТОО «ВостокАгроХолдинг» Жанар Акемиева рассказала, что в состав холдинга входят и зерносеющие компании. В каждой из них есть планы поставить молочные фермы (три из них вошли в программу), затем выйти на необходимые объёмы с тем, чтобы в будущем построить свой завод по переработке молока. Помимо проектов в растениеводстве и молочном животноводстве она ещё сообщила о планах коллектива по созданию в перспективе производства куриных яиц.

Подобный проект вытекает из логики развития смежных направлений, так как реальная возможность обеспечения необходимыми птичьими кормами побуждает в будущем организовать выпуск яиц, востребованных на потребительском рынке области.

Инициатива получает поддержку со стороны акимата области в целях насыщения внутреннего рынка. Учитывая, что этот проект капиталоёмкий, рассчитан на долговременный период, здесь необходима поддержка со стороны государства в виде удешевлённых займов, соответствующих инвестиционных субсидий.

– Со своей стороны мы готовы взять встречные обязательства по стабилизации цен на яйцо на внутреннем рынке, – отметила Жанар Акемиева, а потом рассказала о проектах по орошению земель, увеличению производства продукции растениеводства, в том числе овощей.

Встречные курсы

Вице-премьер поинтересовался, какова потребность рынка ВКО в продукции яичного птицеводства как в одном из социально значимых продовольственных товаров, насколько новое производство закроет этот спрос.

Если по производству мяса птицы регион занимает в Казахстане ведущие позиции, постоянно укрепляет их, то рыночная ниша в плане выпуска куриных яиц является для предпринимателей и потенциальных инвесторов вполне привлекательной для реализации проектов и инвестиций.

Аким области отметил, что проект может обеспечить как минимум 70 процентов общей потребности рынка. В случае его поддержки на уровне республики, область может также принять участие в проекте через социально-предпринимательскую корпорацию.

– Это крайне важный для населения области проект, – подчеркнул глава региона Даниал Ахметов.

О проектах по строительству новой молочно-товарной фермы и созданию дойного стада на базе местного КХ «Шемонаихинское» рассказал Фарид Абитаев. Хозяйство с недавних пор входит в состав известного агрохолдинга, и в его развитии будет использован опыт по улучшению селекционно-племенной работы, заметному повышению надоев молока, внедрению современных технологий.

– У нас будет в перспективе возможность продажи нетелей различным хозяйствам области, – говорит Фарид Абитаев. – Это хорошая основа для создания дойного стада за счёт приобретения молодняка молочной породы. Мы её улучшили путём селекционной работы с местными животными, их вовсе не обязательно закупать за рубежом.

О переработке молочного сырья, производстве, реализации готовой продукции рассказал руководитель корпорации «Восток-Молоко» Сеижан Сайлаубаев, своим мнением также поделились другие представители сектора АПК ВКО.

Ворота Востока

Подводя итоги открытого диалога, вице-премьер, министр торговли и интеграции РК особо подчеркнул, что в партнёрских взаимоотношениях государства и бизнес-среды, образно говоря, должна быть дорога с двусторонним движением, на условиях высокой социальной ответственности партнёров перед обществом.

– Необходимая поддержка проектам будет оказана в том случае, если приоритетной задачей для вас станет насыщение социально значимыми продовольственными товарами, в первую очередь, внутреннего рынка, – отметил Серик Жумангарин. – Затем можно рассматривать вопросы, связанные с поставкой излишков товарной продукции на внешние рынки, в соседние государства.

По его мнению, в этом плане Восточному Казахстану вполне по силам стать восточными воротами для экспорта и импорта различной сельхозпродукции АПК РК.

При посещении села Камышинки, а также молочного комплекса сразу чувствуется своя культура производства. Главы местных хозяйств Владимир и Игорь Акуловы показали коллегам и гостям, как организована работа на молочно-товарных фермах. Здесь и состоялся диалог по поводу безотходного производства, когда даже навоз после определённой выдержки и хранения превращается в ценное органическое удобрение для восстановления плодородия почвы, получения более высоких урожаев.

– Там, где раньше получали по 20 центнеров, на следующий год после внесения органики урожай будет собран в два раза больше, – говорит Игорь Акулов. – То есть около 40 центнеров зерна с каждого гектара.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива