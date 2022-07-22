Аптеки в шаговой доступности

В каждом третьем населённом пункте страны нет аптеки. Министерство здравоохранения РК намерено решить проблему.

Министерство инициировало внесение изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по улучшению инфраструктуры здравоохранения и повышению уровня доступности медикаментов в отдалённых сельских населённых пунктах и объектах сельского здравоохранения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, преду-

сматривающий принятие дополнительных мер для улучшения качества жизни граждан с инвалидностью, где учтены внесённые изменения в кодекс.

– При разработке проекта изменений и дополнений в кодекс учтены потребности сельских жителей, вынужденных обращаться в районные центры для закупа препаратов, – рассказали в Минздраве РК. – Внесённые изменения в кодекс повысят доступность сельских жителей к лекарственному обеспечению и снизят затраты, связанные с необходимостью ехать в крупные населённые пункты для их покупки.

Так, лекарственные средства и медицинские изделия в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптеки, будут реализовываться через аптечные пункты в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую помощь, или передвижные аптечные пункты.

Сообщается, что Министерством здравоохранения Республики Казахстан, местными исполнительными и другими заинтересованными государственными органами будут приняты дальнейшие меры по совершенствованию лекарственной политики.

Гульжан Естаева