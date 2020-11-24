Антивирусный арсенал 

Как складывается эпидемиологическая ситуация в Восточно-Казахстанской области? Какие меры принимаются по профилактике и лечению COVID-19?

О проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Думан Берікұлы.

В регионе на 23 ноября общее число заболевших COVID-19 составило 15263 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 1114,8. Из инфекционного стационара, в том числе с ковидной пневмонией, в связи с выздоровлением выписаны 8375 пациентов, домашний карантин завершили 4204 бессимптомных вирусоносителя. Общее число выздоровевших – 12579 пациентов.

Напомним, что в области принимаются комплексные меры, направленные на предупреждение, профилактику, выявление и эффективное лечение коронавирусной инфекции. Так, на дом к больным выезжают 404 мобильные бригады, которые проводят осмотры, делают забор биологического материала для проведения ПЦР-тестирования, а также следят за состоянием пациентов в лёгкой и средней формах заболевания до их полного выздоровления.

– Для сокращения времени госпитализации и снижения нагрузки на инфекционные стационары разработан алгоритм эшелонирования пациентов по тяжести состояния, – пояснил Думан Берікұлы. – Это позволяет рационально использовать коечный фонд. На сегодняшний день занятость коечного фонда составляет 17,1 процента.

Отметим, что для оказания качественной медицинской помощи медорганизации области оснащены всем необходимым оборудованием и медикаментами. Лекарственный запас составляет 144,6 тысячи единиц жаропонижающих средств, 65,2 тысячи – противовирусных препаратов и 352,2 тысячи – антибиотиков.

Помимо этого, для нуждающихся в переливании иммунной плазмы заготовлено 3123 дозы плазмы разных групп крови. Кстати, 181 пациенту уже перелито 352 дозы.

– Для обеспечения правильного хранения иммунной плазмы до конца года запланировано закупить 20 морозильных камер для двух центров крови – Усть-Каменогорска и Семея, – сообщил Думан Берікұлы. – В районные центры дополнительно планируется закупить 15 специализированных морозильников и 19 замораживателей плазмы.

Для снижения нагрузки на скорую помощь и сокращения времени её ожидания расширяется автопарк. Всего планируется приобрести 216 машин, из которых 77 уже прибыли на станции скорой медицинской помощи. К имеющимся шести передвижным медицинским комплексам дополнительно закуплено ещё десять.

Александра Исаева

Анара Муратова