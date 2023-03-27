В период с 27 по 31 марта 2023 года на территории ВКО проводится антитеррористическое учение.

В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этих целях предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Призываем жителей области с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.

Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.