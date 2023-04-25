25 апреля 2023 года в городе Усть-Каменогорске проводятся антитеррористические учения.

В ходе учений отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этих целях предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Призываем жителей и гостей города Усть-Каменогорска с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.

Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом