АНК: новые направления развития

В Доме дружбы – центре общественного согласия Усть-Каменогорска прошла встреча президента Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана с предпринимателями региона для обсуждения новых векторов развития предпринимательства. Аналогичный форум состоялся и с представителями бизнес-сообщества центра области Абай – Семея.

В мероприятии также приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, региональные представители НПП «Атамекен» и Фонда развития предпринимательства «Даму», специалисты по маркетингу и нетворкингу.

Как отметил президент Ассоциации предпринимателей АНК Кайрат Айтбай, это объединение юридических лиц существует уже не первый год. Однако сейчас настало время использовать потенциал Ассамблеи народа Казахстана в деле развития международных экономических связей и защиты прав предпринимателей в нашей республике.

– На недавней встрече Главы государства с предпринимателями страны члены правительства рассказали о различных проектах по поддержке предпринимательства, в том числе и женского, и молодёжного, а также о постоянно выделяемых на это средствах. И Президент задал тогда резонный вопрос: почему же тогда малый и средний бизнес не развивается должным образом? Поэтому первая задача Ассоциации – выявить причины медленного развития предпринимательских инициатив на местах, встречаясь с предпринимателями, услышать их чаяния и проблемы, а также предложения по решению проблемных вопросов, – отметил Кайрат Айтбай.

По его словам, проехав уже более десяти регионов Казахстана, представители Ассоциации предпринимателей АНК выявили два основных вида проблем бизнесменов: проблемы местного уровня, к примеру, трудности с оформлением земельных участков, или проблемы центрального уровня, такие как сбор неоправданно большого количества бумажных документов при оформлении субсидий. Из этого следует вторая задача неправительственной организации – внесение соответствующих предложений по изменению в законодательстве через депутатов АНК в Мажилисе Парламента РК.

Третье направление деятельности Ассоциации предпринимателей АНК – привлечение иностранных инвесторов через связи этнокультурных объединений с их исторической родиной. Как отметил Кайрат Айтбай, на сегодняшний день налажены устойчивые связи с Германией, Турцией, Южной Кореей и другими государствами. И задача ассоциации – доказать, что инвестиционный климат в Казахстане благоприятный для вложения средств зарубежными компаниями.

В свою очередь предприниматели Восточного Казахстана поделились проблемами, волнующими их на сегодняшний день.

– Один из нерешаемых вопросов бизнесменов – это высокие ставки кредитования. Об этом говорится уже не один год, но проблема всё так же актуальна. И мы бы хотели донести её до руководства страны. В целом, я думаю, что работа ассоциации будет полезна как для бизнесменов, так и для развития экономики Казахстана, – отметил предприниматель и меценат Марат Музапаров.

Молодые предприниматели Восточно-Казахстанской области посетовали на несовершенство системы госзакупок. По их мнению, представители из других областей занижают цены на выполнение различных видов работ, но в итоге исполняют условия договора в последний момент и, соответственно, некачественно, а местные поставщики услуг при этом остаются без работы. На данный запрос в Ассоциации предпринимателей АНК отметили, что о необходимости введения приоритета региона при участии в государственных закупках говорят бизнесмены многих областей.

Вопросы занятости населения также не остались без внимания. Так, в Семее в ходе регионального форума предпринимателей президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации, член Ассоциации предпринимателей АНК Куатжан Уалиев отметил, что именно в центре области Абай есть определенный потенциал специалистов в области IT-технологий и кибербезопасности. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева о подготовке не менее 100 тыс. специалистов в области информационных технологий Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации проводит поиск молодых людей, которые бы всерьёз хотели заняться этими вопросами, став специалистами в области цифровизации, кибербезопасности и по другим направлениям, связанным с информационными технологиями и защитой информации.

Как оказалось, в этой сфере ещё достаточно проблем, которые требуют тщательного анализа и проработки. Например, индивидуальный предприниматель из Семея Олег Петрушин поделился систематическими проблемами, которые возникают перед ним, когда он пытается самостоятельно заполнить и отправить налоговую отчётность.

– Система электронной отчётности существует в Казахстане с 2008 года, а проблемы в этой сфере не решаются, наоборот, система стала настолько сложной и непонятной, что налоговые органы даже выпускают специальные брошюры, в которых пошагово разъясняют процесс заполнения и отправки налоговой отчётности. И если крупным предприятиям этот процесс не составляет особого труда – у них есть бухгалтеры и экономисты, то представители малого и микробизнеса вынуждены сами заниматься всеми финансовыми вопросами: платить бухгалтеру зарплату нам не по карману, – честно признался индивидуальный предприниматель.

Чтобы облегчить жизнь микробизнеса, да и в целом предпринимательского сообщества, Олег Петрушин предложил в корне пересмотреть всю систему отчётности в электронном виде. Она должна быть максимально простой, удобной и доступной.

В завершении форума Кайрат Айтбай поблагодарил присутствующих за активное участие в обсуждении, пообещал донести до руководства страны все озвученные предложения по развитию предпринимательства в Каазхстане и пригласил бизнесменов стать членами Ассоциации.

Аяужан Утеулинова, Софья Соболевская

Фото Аяужан Утеулиновой

Усть-Каменогорск – Семей