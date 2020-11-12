Жители улицы Подгорная в первом микрорайоне жалуются на то, что с приходом непогоды и осадков их дорога превращается в настоящие «американские горки».

В прошлом году на улице Подгорная «Горводоканал» проводил реконструкцию водозабора. Проблема с трубами решилась, но зато появилась новая. Дорога, которую раскопали во время ремонта, стала непригодной ни для пешеходов, ни для автомобилей. Особенно ярко это проявляется в непогоду. По словам жителей, они не раз обращались с этой проблемой в акимат, однако ответа так и не получили.

– Сходить в магазин, аптеку и поликлинику невозможно. Потому что, когда начинаются дожди, дорога на нашей улице превращается в настоящее болото, – сетует жительница микрорайона Гульнар Жаксылыкова.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог с проблемой жителей уже ознакомлены. Заместитель руководителя отдела Нурлан Сергазинов обещает рассмотреть вопрос и подать в суд на «Горводоканал».

– Со своей стороны мы вынуждены принять соответствующие меры административного воздействия. Первым делом отправим письмо в управление внутренних дел города Семея. Этот орган уполномочен в применении штрафных санкций по данному вопросу. Если в дальнейшем этого окажется недостаточно, мы будем вынуждены обратиться в суд, – пояснил он.

Как долго будет решаться эта проблема, пока неизвестно. Но жители района уже запаслись резиновыми сапогами.

Флора Левина

Семей