Амбассадоры знаний

Начинающие педагоги из Восточного Казахстана приняли участие в первом республиканском форуме молодых учителей «Жасұстаз: Табысқа апараржол» – «Молодой педагог: Шаги к успеху».

Мероприятие, проходившее в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», собрало сотни молодых учителей из разных регионов страны.

– Мы, учителя, встречаем и учим будущих премьеров и президентов, и мировых звёзд, а самое главное – настоящих патриотов и счастливых людей. Каждый, кто начинает сегодня свой путь в профессии, посвящает жизнь школе и детям, – отметила в приветственном слове председатель правления NIS Куляш Шамшидинова.

Республиканский форум, по её словам, является продолжением масштабного проекта NIS по профессиональному развитию молодых учителей. Серия кейс-сессий прошла в столице, Усть-Каменогорске, Караганде, Алматы, Павлодаре и Костанае.

В ходе форума к молодым педагогам подключилась из Великобритании представитель факультета образования Кембриджского университета Элейн Уилсон, которая давно и успешно сотрудничает с NIS.

– В Казахстане много хороших программ для повышения квалификации учителей, разработанных Центром педагогического мастерства. Рада видеть, что это ведущая страна по профессиональному развитию и учителя могут постоянно совершенствоваться. Не думайте, что вы знаете всё, – учитесь и учитесь, – пожелала участникам форума Элейн Уилсон.

Два дня форума были наполнены творческим драйвом, новыми знакомствами, профессиональными открытиями, амбициозными проектами, вдохновляющими тренингами и мастер-классами.

На встречу «Без галстука» к участникам форума пришли министр просвещения Асхат Аймагамбетов, директор Фонда развития «Назарбаев Интеллектуальных школ», руководитель проекта «Наука в среднем образовании SHARE» Назипа Аюбаева, советник министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асель Молдабекова.

Молодые коллеги задали экспертам вопросы как государственного масштаба, так и личные – от персональных педагогических лайфхаков до литературных предпочтений.

Молодые учителя интересовались информационной интеграцией в электронных образовательных системах, говорили о проблемах с доступом к сети Интернет в сельской местности, обеспечении школ необходимым оборудованием и так далее.

Большой интерес у участников форума вызвал мастер-класс Алёны Рахимовой из Усть-Каменогорска, посвящённый самому актуальному приоритету в сегодняшней школе, – оцениванию. Алёна особо обратила внимание, что всегда сложно оценивать ученика в групповой работе, объективность поддерживает интерес ребёнка к учёбе.

Учитель английского языка из Уланского района Восточно-Казахстанской области Адиль Анарбеков подчеркнул, что при оценивании решающее значение имеет психологическое состояние ребёнка.

Подключившийся из Мексики эксперт в области образования Дэвид Марш, через тысячи километров, разделявших его с участниками форума, поделился личным убеждением, что в любой стране мира главный критерий успешности для учителя – это его верность профессии.

Праздничное настроение молодых педагогов поддержал и вдохновил личной историей учитель физики НИШ города Семея Асхат Жумабеков, который первым из Казахстана вошёл в топ-50 глобальной премии Global Teacher Prize и стал её амбассадором. Асхат признался, что выбор профессии был для него абсолютно осознанным. Как настоящий педагог, он передал участникам форума абсолютную уверенность, что каждый из них может стать лучшей версией себя.

– Наши молодые коллеги – это стратегический ресурс каждой школы, именно они принесут в сегодняшнее образование новые идеи и решения. Радует, что они открыты для передовых знаний и готовы учиться, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

По её словам, в Казахстане созданы уникальные платформы для профессионального развития и общения педагогов. В частности, Центром разработан и подготовлен открытый онлайн-курс «Школа молодого педагога», который работает на платформе online.cpm.kz. Новый ресурс объединил обучающие материалы по различным направлениям: ценности и установки учителя, калейдоскоп стратегий обучения, горизонтальное и вертикальное планирование, а также исследование урока, управление эмоциями и временем, другие востребованные приоритеты.

В каждом регионе страны Центром педагогического мастерства созданы Клубы молодых учителей «Жасампаз жасұстаз», которые уже стали профессиональной платформой. На онлайн-площадке «Шамшырак» публикуются видеоматериалы об опыте лучших молодых учителей, причём большинство из них – из сельских школ.

Бахыт Сарсембаева