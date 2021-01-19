Альянс во благо 

Уже больше года для казахстанцев актуальна тема перехода на новую форму управления домами, которая придёт на смену КСК. Обсуждаются преимущества перехода, вопросы регулирования жилищных отношений и изменений для собственников квартир.

Напомним, в 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в законодательный акт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Он вступил в силу с 7 января 2020 года. Кроме того, большое внимание Президент страны обратил на развитие процессов местного самоуправления в своём Послании «Казахстан в новой реальности: время действий».

И несмотря на то, что к новому виду управления домами казахстанцы обязаны были перейти до 7 января 2021 года, окончательное решение можно принять до 1 июля 2022 года при условии, что КСК оказывает услуги без нареканий. Однако после истечения срока кооператив собственников квартир должен перейти в разряд управляющих или сервисных компаний.

В регионе на постоянной основе проходят встречи для обсуждения данного вопроса. На днях в Риддере представители местного самоуправления и неправительственных организаций обсудили преимущества ОСИ, а также ключевые вопросы, направленные на повышение активности местных сообществ в принятии решений.

По мнению организаторов диалоговой площадки, принцип «один дом – одно объединение – один счёт» учитывает индивидуальный подход к управлению каждым домом, а также позволит жильцам накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома, даст возможность отслеживать поступление средств и их целевое расходование.

Участникам мероприятия была представлена презентация о совершенствовании управления кондоминиумами в жилищной сфере.

– Всего в Риддере 539 многоквартирных жилых домов, из них только 133 состоят в кооперативах собственников жилья, – отмечает председатель территориального совета МСУ Надежда Худякова. – Собственники квартир 406 домов объединились и сами решают проблемы содержания общего имущества в соответствии с законодательством РК. Таким образом, неотъемлемой частью местного самоуправления является непосредственное участие населения, вовлечение всех и каждого в управление своей территорией, посильном решении проблем города, в котором живём.

Отметим, для того чтобы создать объединение собственников имущества, необходимо зарегистрировать юридическое лицо – некоммерческую организацию. Собственники квартир должны провести собрание, избрать членов совета дома сроком на три года, а также председателя ОСИ на один год, выбрать ревизионную комиссию или ревизора сроком на три года, утвердить устав ОСИ, подать документы о регистрации ОСИ в Центр обслуживания населения.

В свою очередь, председатель ОСИ вправе напрямую работать с сервисными организациями, заключать с ними договоры и оплачивать услуги по актам выполненных работ, которые будут предоставляться ежемесячно. При этом собранные средства контролирует совет дома, а за жильцами дома остаётся контроль и мониторинг проведённых работ.

Дарья Антон

Коллаж Жанны Кушеровой