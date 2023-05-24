Алтайское масло

В нынешнем году в Восточно-Казахстанской области в сфере сельского хозяйства предусмотрено к реализации девять крупных проектов на сумму 57,1 млрд тенге с созданием 64 новых постоянных рабочих мест.

Большое внимание уделяется увеличению посевных площадей под высокорентабельные культуры, к которым относится подсолнечник, а также другие масличные культуры.

По инициативе руководства области ведётся работа по созданию производственных мощностей для глубокой переработки маслосемян, выпуску растительного масла, а также различной сопутствующей продукции, востребованной как на внешнем, так и внутреннем рынках. Наряду с созданием нового производства в селе Предгорное Глубоковского района, дополнительные мощности переработки создаются и в областном центре.

По официальной информации Управления сельского хозяйства ВКО, в Усть-Каменогорске предусмотрена реализация проекта ТОО «ALTAI MAI». Он предполагает строительство нового маслоэкстракционного завода в областном центре мощностью 50 тысяч тонн в год, стоимость проекта составляет 15400 млн тенге.

Производство растительного масла имеет большой экспортный потенциал для поставок продукции на рынок Китая. В партнёрстве с китайскими специалистами в Восточном Казахстане создаётся лаборатория по сертификации сельхозпродукции с расчётом на потребителей из Поднебесной.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Рамиль Сагандыков на брифинге в Региональной службе коммуникаций, в сфере переработки будут реализованы три проекта на 16,7 млрд тенге.

Помимо проекта ТОО «ALTAI MAI», есть планы по созданию ещё двух производств. В частности, по модернизации зерносушильного комплекса ТОО «Убинка ХХI век» в Глубоковском районе мощностью 10 тысяч тонн, стоимостью 1200 млн тенге.

Следующий проект касается строительства кормоцеха КХ «Мамбет» в районе Самар мощностью 500 тонн в год, стоимость его 120 млн тенге.

По официальным данным, в отрасли животноводства Восточного Казахстана запланирована реализация шести проектов на общую сумму 40,4 млрд тенге.

Таир Сапаргалиев

фото Аяужан Утеулинова