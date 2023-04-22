Алтая творческий «рудник»…

…Под таким поэтическим названием в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла встреча ветеранов журналистики и ныне действующих корреспондентов с будущими представителями этой профессии, посвящённая 105-летию областной газеты «Рудный Алтай».

Студенты кафедры казахской, русской филологии и журналистики Высшей школы гуманитарных наук Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова получили уникальную возможность взглянуть на профессию глазами рудноалтайцев, услышать мудрые советы и напутствия от мастеров острого пера, обменяться с профессионалами мнениями о будущем журналистики, задать волнующие вопросы.

…10 апреля 1918 года – в этот день вышел первый номер общественно-политической газеты «Рудный Алтай». За более чем столетнюю историю не раз менялось её название, сменилось не одно поколение журналистов. Однако неизменным всегда остаётся то, что на страницах газеты публикуется достоверная, актуальная информация, которая служит ориентиром для жителей нашего региона.

На встрече журналисты-ветераны, нынешнее поколение корреспондентов газеты и будущие акулы пера окунулись в историю одной из старейших и авторитетнейших газет Восточно-Казахстанской области, полистали раритетные подшивки «Рудного Алтая», которые хранятся в библиотеке, и узнали, о чём писали на страницах газеты в 40-х, 50-х, 60-х годах прошлого века.

– Газета – это документ истории, – отметил обозреватель «Рудного Алтая» Меир Токобаев. – Всё, что происходило или происходит в нашей области, всегда можно найти на её страницах, независимо от того, какой это год или век… Если в газете не рассказано про какое-либо событие, считай, его и не было.

В чём же секрет газеты-долгожительницы? Почему она не теряет своей актуальности в век цифровых технологий? Конечно, можно сказать, что всё это благодаря достоверности, содержательности и объективности публикуемого контента, который интересен читателям.

Но кто же его создаёт? Конечно же, люди. Известный казахстанский журналист и писатель Шерхан Муртаза сравнил журналиста с сильным наром – одногорбым верблюдом, несущим свой груз умело, достойно и честно. Пожалуй, в этой фразе заключается суть настоящего профессионала. С честью преодолеть путь длиною в 105 лет «Рудному Алтаю» помогли талант и самоотверженный труд многих поколений журналистов.

– На мой взгляд, залог успеха нашей газеты – в людях, которые здесь работали и продолжают трудиться. У нас даже есть присказка: «В «Рудном» не бывает случайных людей», – поделилась корреспондент печатного издания Татьяна Кравченко. – Это не только журналисты, но и корректоры, верстальщики, редакторы… Благодаря их слаженному труду читатель получает очередной номер свежей газеты. Редакции нашего издания удалось стать не просто дружным коллективом, а настоящей семьёй. Пусть с каждым годом семья «Рудного Алтая» лишь укрепляет свои традиции и покоряет сердца новых читателей.

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина