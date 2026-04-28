Форум «Altay Business», состоявшийся в Восточно-Казахстанской области, стал продолжением системной работы в сфере поддержки развития предпринимательства. На этом сфокусировал внимание участников глава региона Нурымбет Сактаганов на мероприятии, в котором приняли участие более 50 предпринимателей, получивших в своё время государственную поддержку и представивших на выставке плоды своего труда.

Форум стал необычайно яркой, креативной деловой площадкой, раскрывающей новые имена в сфере малого и среднего бизнеса, а лейтмотивом события стал притягательный образ Восточного Казахстана, сформированный на основе древних и современных традиций Алтая с его глубинным потенциалом во всех сферах экономики, культурной и спортивной жизни, привлекательный для вложения инвестиций.



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА



По замыслам организаторов, форум призван стать площадкой для прямого диалога между властью и бизнесом – молодёжью, опытными и начинающими предпринимателями. Второй важной задачей является популяризация и разъяснение мер государственной поддержки, реализуемых в регионе, в частности, по выделению грантов и льготному кредитованию.



«Главная цель в том, чтобы показать, как работают инструменты государственной поддержки, продемонстрировать их результаты и широко проинформировать о возможностях, доступных предпринимателям региона», – отмечают в Управлении предпринимательства ВКО.



Глава региона Нурымбет Сактаганов ознакомился с экспозицией, уделив особое внимание инициативам молодых предпринимателей, которые получили возможность представить свои проекты и поделиться ценными идеями. Всеобщее внимание, несомненно, привлёк импровизированный подкаст с самой юной участницей форума, которая задала акиму области вопрос о месте и роли мечты в жизни каждого человека, на что последовал ответ о том, что у любых поколений мечта должна быть высокой как космос.



ТОЧКА ОТСЧЁТА



Привлечение отечественных и иностранных инвестиций является задачей номер один в рамках поручений Главы государства, реализуемых на уровне Правительства, акимата области, местных органов власти в реальном секторе экономики.



– Доверие между бизнесом и государством является ключевой основой устойчивого развития, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов. – Поэтому в регионе ведётся системная работа по снижению административных барьеров, поддержке различных проектов и сопровождению бизнеса. Только за последние годы административные процедуры были сокращены более чем на 60%.



Глава региона отметил, что проходящий форум – это не только площадка для обмена мнениями, но и важное пространство, где принимаются конкретные решения, формируются новые формы взаимовыгодного партнёрства. На уровне республики обнародована официальная информация, что Восточно-Казахстанская область – это один из лидирующих регионов по объёму привлечённых инвестиций, где формируется более 6% промышленного производства Казахстана.



Сегодня малый и средний бизнес обеспечивает до 25% экономики региона, где действует более 38 тысяч субъектов МСБ и занято около 160 тысяч человек, что является основой экономической стабильности и поступательного развития в социально-культурной, спортивной, туристической сферах.



Состоявшийся осенью прошлого года форум «Altaу Invest» также придал импульс инвестиционной активности и позволил достичь конкретных результатов. В нём приняли участие более 300 человек из десяти стран, были подписаны 40 меморандумов на общую сумму 740 миллиардов тенге, и это ещё далеко не предел, а лишь очередная точка отсчёта.



КУРС НА ЭКСПОРТ



Возвращаясь к необычному формату форума, можно отметить, что в роли спикеров здесь выступили не только представители институтов развития в лице Фонда «Damu», СПК «Ертiс», подробно ознакомившие участников с преимуществами государственных программ в рамках поддержки и развития МСБ. Был также сделан акцент на необходимости ускоренного развития цифровых технологий в ВКО, о чём подробно проинформировали представители «Оskемеn Hab».



Настоящим гвоздём форума стали выступления известных в Восточном Казахстане предпринимателей, благодаря которым происходит реальная диверсификация экономики. Помогая им, акимат области последовательно проводит политику в целях снижения зависимости от сырьевой составляющей, развития альтернативных отраслей, способных закрыть внутренние потребности и имеющих шанс на экспорт.



Так, одним из признанных брендов Востока является продукция пчеловодства, на долю которого, по информации руководителя предприятия «Пасека» Валерия Касымбаева, приходится около половины производства элитного мёда в масштабах всей республики. Не является новостью, что компания на протяжении многих лет успешно поставляет свою продукцию не только по регионам Казахстана, но и в ближнее, дальнее зарубежье, а также активно участвует в медовых фестивалях, проводимых в области, стране и во всём мире.



Если пчеловодство и мараловодство издревле являются визитной карточкой ВКО, то в этот список, по мнению экспертов, сегодня можно смело включать аквакультуру как новую и перспективную нишу в отрасли рыбоводства, рыболовства и переработки рыбы.



«ЭКЗОТИЧЕСКАЯ» АКВАКУЛЬТУРА



Инвестиционная, туристическая, лечебная и иная привлекательность пчеловодства объясняется природными условиями ВКО, наличием уникальных медоносов, традиций в отрасли, то же самое относится к богатству водных ресурсов и водоёмов в регионе.



С неослабевающим интересом предприниматели слушали выступление Сергея Медведева, представляющего известные местные компании «Алтайская форель» и «Гранд Фиш», который говорил о развитии пока ещё «экзотической», по мнению некоторых, аквакультуры. По его словам, сегодня Восточный Казахстан занимает второе место в республике по производству товарной рыбы методом аквакультуры в физическом объёме и первое место – по её стоимости.



Вниманию коллег на форуме был предложен видеоролик, где представлена полностью вертикально интегрированная схема производства, глубокой переработки рыбной продукции, поставок её на потребительский рынок и реализации населению. Прозвучала важная и ценная информация, что в определённый момент практически сравнялся объём традиционного вылова рыбы в естественных водоёмах с её производством методом искусственного выращивания в рамках развития аквакультуры.



По мнению спикера, подобный факт свидетельствует, с одной стороны, об истощении естественных природных рыбных запасов, а с другой стороны – о неуклонном развитии аквакультуры, имеющей ещё не до конца раскрытые резервы и возможности. Отмечена важная роль государственной поддержки, которая позволяет рыбоводам ВКО получать субсидии на расходы по покупке кормов за рубежом, которые увеличивают себестоимость рыбы.



«Рудный Алтай», в свою очередь, отмечает экологический аспект деятельности рыбоводов в формате аквакультуры, которые регулярно участвуют в искусственном зарыблении водохранилищ, о чём читатели узнают из наших постоянных публикаций.



ШАГИ ЛЕГПРОМА



В рамках пленарного заседания форума руководитель предприятия «Альприма» Андрей Дегунков выступил по теме «Скрытые резервы бизнеса», посвящённой не только экономическим, но и нравственным категориям, казалось бы, чуждым для менталитета реального сектора экономики и его участников.



По утверждению спикера, помимо всех необходимых условий для ведения бизнеса предпринимателям важно культивировать такой принцип, как честность, тем более что сейчас благодаря цифровизации всё становится прозрачным, в том числе налоги и доходы. Скрывать, вести двойную игру не только непорядочно, но просто невыгодно и руководству, и коллективу предприятия.



Говоря об успехах «Аль-прима», докладчик заявил о прецеденте выхода на рынок соседних государств, где, казалось бы, максимально острая конкуренция, традиционно сильна лёгкая промышленность, есть своё сырьё и свои кадры.



В частности, работники швейной промышленности Восточного Казахстана впервые выполнили престижный заказ по пошиву спортивной формы для национальной хоккейной сборной Кыргызстана, играющей в хоккей с шайбой на высоком уровне. Разве можно было такое представить, чтобы казахстанцы что-нибудь сшили для соседей, которые сами хорошо умеют это делать, аргументировал Андрей Дегунков. Но здесь напрашивается парадоксальный вывод для конкурентного рынка. Прежде швейная индустрия была зациклена на конкуренции: чтобы не отстать от других, бесконечно гнались за требованиями рынка, пока не осознали, что выгоднее не соревноваться, а наоборот, сотрудничать, объединять усилия для достижения синергии.



МОСТЫ ДОВЕРИЯ



Когда бизнес просит у власти поддержки в виде совершенствования инженерных коммуникаций, объектов инфраструктуры, многое кажется нереальным и недостижимым, но всё это только на первый взгляд. На форуме было ещё одно значимое выступление представителя компании по производству столовой воды из Зайсана Гибрата Альжанова, который от всей души поблагодарил акимат области, руководство республики за окончание строительства и ввод в эксплуатацию долгожданного моста через Бухтарминское водохранилище, капитального ремонта автомобильной дороги.



По его словам, это является неоценимой помощью для бизнеса, который теперь имеет возможность сократить сроки поставки своей продукции во многие районы области. При этом резко снижаются расходы на содержание, обслуживание, ремонт автомобильного парка благодаря улучшению логистики, которая составляет весомую статью затрат.



Работа предприятия является примером того, что даже совершенно новая продукция на рынке Казахстана имеет шансы выхода на экспорт практически по всему миру, представляя страну как поставщика качественных товаров.



Так возникают мосты доверия между бизнесом и властью, о чём сказал в своём заключительном выступлении аким области.



– Мы рассматриваем форум «Altay Business» не как итог, а как начало системной работы, – резюмировал Нурымбет Сактаганов. – Сегодня было озвучено много важных предложений, и я хочу выделить главное: мы вас услышали и готовы к диалогу, работе.



Глава региона также сообщил о планах создания в ВКО специальной площадки для предпринимателей, действующей по принципу одного окна. На первых порах она разместится в бывшем здании Дворца бракосочетаний, а позже будет построено отдельное здание.



Ещё одной изюминкой форума стали выступления известных медиаперсон Жулдыз Рахметовой, фотографа Али Оспанова, рассказавших о своём видении развития туризма, создания привлекательного, но правдивого имиджа региона: туристы и гости тоже хотят, чтобы всё было по-честному. Но об этом мы расскажем в следующих публикациях.

Таир Сапаргалиев

Фото Нелли Ахмерова

