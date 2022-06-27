В Восточно-Казахстанском музее искусств открылась выставка «Алтайский натюрморт» члена Союза художников РК Николая Аштемы и учеников художественной студии «Белый квадрат».

Само название выставки говорит любителям искусства о том, что в музее их ждёт разнообразие натюрмортов. По словам работников ВКМИ, это один из самых недооценённых жанров изобразительного искусства. В свою очередь мастер кисти Николай Аштема как сторонник классического академического образования считает, что постановочный учебный натюрморт даёт самые важные знания о колористике и перспективе.

– Николай Аштема – лауреат премии акима области, один из первых художников в нашем регионе, получивших это почётное звание. Он участник всех музейных дел, а ещё, по моему мнению, лучший пленэрист, потому что не все художники могут так быстро и ярко писать, как это удаётся Николаю Павловичу, – рассказала специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Ещё одна особенность этого художника в том, что он собирает людей вокруг себя и делится с ними опытом. Это уникальный случай.

Всего в белом зале музея представлено 60 графических и живописных работ от 17 авторов – все они являются учениками художественной студии, работающей под руководством Николая Аштемы. Эта студия существует с 1980 года, однако своё название «Белый квадрат» она получила недавно.

– Несмотря на то, что мы никогда не рекламировали нашу студию, желающих заниматься здесь всегда было много. Некоторым даже пришлось отказывать из-за отсутствия свободных мест. Это первая выставка учеников студии. Решили, что нужно хотя бы раз показать горожанам, как мы работаем, – рассказал Николай Аштема.

На протяжении 42 лет в его студии успели обучиться несколько сотен художников, которые создали тысячи произведений в различных жанрах. Многие из них стали профессионалами, вступили в ряды Союза художников Республики Казахстан, некоторые открыли собственные студии и продолжают передавать другим накопленные знания. Среди учеников Николая Аштемы – Виктор Калинин, Елена Брагина, Ольга Плотникова, Анна Ляпунова.

Посетителям выставки непременно понравятся работы Марины Вегериной, Ерлана Маньярова, Елены Беловой, Натальи Гребенниковой и многих других молодых и талантливых авторов. Искусствоведы подчёркивают, что в них чувствуется не только мастерство, но и яркая индивидуальность.

– Занятия в студии дают нам какую-то отдушину в череде скучных рабочих будней и возможность выплеснуть творческую энергию. Хочу выразить слова благодарности нашему учителю Николаю Павловичу. Мало кто из нас состоялся бы как художник без его наставлений, – поделилась художник Анастасия Норкина.

Помимо нескольких десятков полноценных картин, зрители смогли увидеть ещё две свежие работы, которые родились в ходе так называемого айтыса художников, проведённого прямо во время вернисажа. Перед студийцами Анастасией Норкиной и Ерланом Маньяровым поставили задачу создать эскиз натюрморта за 15 минут. Для людей незнакомых с рисованием близко это время покажется ничтожным, однако ученикам студии «Белый квадрат» и этого оказалось достаточно. В результате в художественном баттле победила Анастасия. Приз – кисти, лучшие друзья художника.

– Народная мудрость гласит: «Красота спасёт мир». Действительно, когда планета находится на грани духовной пропасти, такие выставки нужны нам как воздух, – отметила заместитель руководителя Управления культуры ВКО Роза Толемысова. – Уверена, что работы Николая Павловича будут радовать не одно поколение и приносить каждому душевное тепло, добро и красоту.

Выставка «Алтайский натюрморт» продлится до 24 июля. Добавим, 5 декабря этого года Николаю Павловичу исполнится 80 лет. В честь знаменательной даты сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств планируют провести в октябре персональную выставку юбиляра, где будут представлены его живописные и графические произведения.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой