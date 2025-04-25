Алтай – наш общий дом

В рамках международного гастрольного проекта «Во все века» делегация из приграничного региона России посетила Восточно-Казахстанскую область, приняла участие в ряде мероприятий и представила собственную концертную программу, посвящённую 80-летию Победы.

На встрече с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым члены делегации обсудили вопросы сотрудничества и приоритетные направления взаимодействия, после чего продолжили свою работу согласно графику пребывания.



НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ



– Мы сотрудничаем с семью регионами Российской Федерации. Но с Алтайским краем у нас особенные отношения, потому что исторически и географически мы очень тесно связаны, – обратился к членам делегации заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев. – Мы всегда очень тесно сотрудничали, и нам есть чему друг у друга учиться.



Он добавил, что Восточный Казахстан заинтересован в поддержании и развитии добрососедских отношений и остановился на нескольких ключевых направлениях, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного межрегионального взаимодействия: промышленность, туризм, культура и спорт.



В свою очередь заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь поблагодарил за гостеприимство и выразил готовность сотрудничать во всех упомянутых сферах. Также он отметил, что Алтайский край был бы рад видеть Восточный Казахстан в качестве преемника на руководящем посту в Международном координационном совете «Наш общий дом – Алтай».



В состав объединения входят Россия, Монголия, Китай и Казахстан.



– Мы заканчиваем председательство в этом совете, – сказал Виталий Снесарь. – Теперь наступает время Восточно-Казахстанской области, если область готова эту инициативу подхватить.



ВО ВСЕ ВЕКА



В рамках визита в Восточный Казахстан члены делегации Алтайского края приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Победа» в память о погибших воинах и героях Великой Отечественной войны.



– Мы очень рады, что цикл мероприятий к 80-летию Победы мы начинаем вместе с нашими коллегами из Алтайского края. Мы никогда не должны забывать подвиг предков, должны помнить об этой страшной войне, о том, какой ценой досталась победа.



В регионе запланирован ряд мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Сегодняшняя акция – их начало, – отметил Ербол Нургалиев.



Вечером на сцене «Ертіс концерт» была представлена концертная программа «Во все века». Зрители насладились выступлениями Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Борисова и Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» имени Александра Березикова с участием солистов из Казахстана.



В зале «Ертіс концерт» звучали песни, написанные в годы войны и поднимавшие боевой дух солдат на фронте.



– Мы выражаем благодарность известному творческому коллективу, посетившему нашу страну. В целом, отношения между Казахстаном и Россией являются примером искренней дружбы, основанной на добрососедстве и духе союзничества. Поэтому мы это ценим и всегда рядом с вами, – подчеркнул Ербол Нургалиев, обращаясь к творческой делегации из Алтайского края, и адресовал им тёплые слова поздравления от имени акима Восточно-Казахстанской области.



Концерт посетили многие представители старшего поколения. На сцене прозвучали более 20 популярных песен военных лет. Также ансамбль песни и танца представил известный балет «Дом у дороги» на музыку В. Гаврилина по мотивам поэмы А. Твардовского.



– Нас тепло и радушно встречали полные залы не только в Талдыкоргане и Алматы, но и в Усть-Каменогорске. Совместное исполнение песни «День Победы» с нашими казахстанскими коллегами подарило невероятные эмоции.



Я считаю, что это яркое проявление дружбы народов. Искусство не нуждается в переводе. Поэтому эта сила объединила и сблизила нас, – отметила заслуженный работник культуры Алтайского края Вера Климанова.



«Смуглянка», «Тёмная ночь», «Катюша», «Әлия», «День Победы», «Солдатская полька», «Победная пляска» – это не просто широко известные народные песни, а произведения, которые в ожесточённых боях дарили солдатам надежду, вселяли веру в мирное будущее и пробуждали стремление к победе. Особое место занимают произведения, посвящённые защите блокадного Ленинграда – беспрецедентному уроку героизма для всего мира. Одно из них – «Петербургская серенада» Игоря Цветкова.



– Исполняя это произведение, я стараюсь передать слушателям боль и душевные переживания людей, которые испытали тяготы и страдания войны в те трудные дни. Среди зрителей бывают и те, у кого на глазах наворачиваются слёзы, кто особенно взволнован, – рассказал солист оркестра русских народных инструментов «Сибирь» Руслан Осипов.



Творческий концерт «Во все века», посвящённый 80-летию Победы, подарил жителям Усть-Каменогорска трогательный вечер воспоминаний о минувших днях.



Предстоящей осенью творческие коллективы Восточно-Казахстанской области планируют ответную поездку в Российскую Федерацию с концертными выступлениями. Это шаг, направленный на дальнейшее укрепление культурных связей.

Медиацентр «Altai-News»

Фото Жібек Нұрахмет

